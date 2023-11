Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Комитета по энергетике Госдумы РФ П.Н. Завальный обсудил вопросы цифровизации расчетов по ЖКХ с представителями Банка «РОССИЯ» на ПМГФ

Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Павел Николаевич Завальный на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023) провел встречу с представителями Банка «РОССИЯ», центральной темой которой стала цифровизация в сфере оплаты услуг ЖКХ.

Со стороны Банка во встрече приняли участие Исполнительный директор по розничному бизнесу Максим Ярославович Дружинин и Директор по цифровому развитию Иван Иванович Лапушкин.

В рамках ПМГФ-2023 Банк продемонстрировал новые инструменты, позволяющие принимать платежи и передавать показания приборов учета в онлайн-формате с одной стороны и значительно снизить объемы расхода бумаги в расчетах за ЖКХ с другой.

Представители Банка «РОССИЯ» были приглашены в Рабочую группу по вопросам организации учета и оплаты поставляемых энергоресурсов при Комитете по энергетике Госдумы РФ. Вместе с депутатами они будут работать над цифровизацией и стандартизацией банковских расчетов за услуги ЖКХ для населения.

Банк «РОССИЯ» ежемесячно выпускает более 31 млн Единых платежных документов (ЕПД), с помощью которых потребители получают счета одновременно за все услуги — ЖКХ, газ, электроэнергию. ЕПД Банка «РОССИЯ» можно оплатить в любом банке РФ, даже при отсутствии агентского договора. Кроме того, Банк предоставляет абонентам личный кабинет, платежную страницу и другие инструменты для оплаты.

«Уникальность системы, представленной Банком «РОССИЯ» на ПМГФ, в ее универсальности — в том, что для применения этих цифровых решений по интеллектуальному учету и оплате энергоресурсов ни поставщику, ни потребителю не надо быть клиентом конкретного банка. Такая возможность, несомненно, будет стимулировать и поставщиков, и потребителей к установке систем интеллектуального учета с удаленным доступом, а также к ускорению цифровизации сферы учета с переносом ответственности по установке «умных счетчиков» на поставщиков ресурсов или сетевые компании. Особенно это актуально для регионов с низкой платежной дисциплиной. Процесс внедрения системы уже идет, динамика расчетов с ее использованием очень высокая. Уверен, у этих решений есть хорошее будущее», — прокомментировал П.Н. Завальный.

«Одной из своих задач мы видим внедрение и развитие стандартов в сфере платежей по ЖКХ, что актуально как для потребителей услуг, так и для поставщиков. Потребители таким образом получают простой и удобный инструмент для моментальной и понятной оплаты. Поставщики же, благодаря стандартизации расчетов, смогут соблюсти свои интересы и избежать проблем монополизации при сборе платежей», — отметил И.И. Лапушкин.

