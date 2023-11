Правительство утвердило постановление о создании системы государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Работа ведётся по поручению Президента.

В России появится система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Постановление о её создании и функционировании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из‑за глобальных изменений климата, а также понять, какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты.

Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.

Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет.

Обеспечить внесение в российское законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета, Правительству поручил Президент по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября 2021 года.

Документ будет опубликован.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI