Политехники – призёры региональной олимпиады по робототехнике

27 октября в Политехническом университете прошла ежегодная региональная предметная студенческая олимпиада по робототехнике для студентов петербургских вузов. Сборная СПбПУ заняла третье место в командном первенстве.

Организатором региональной олимпиады по робототехнике является Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) и Высшей школой автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ. Партнёрами выступили ООО «Омега», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «Таурас-Феникс».

Олимпиада проводится с 2008 года, её цель — выявлять талантливую молодёжь, стимулировать научную деятельность студентов, повышать качество подготовки выпускников вузов ,— объяснил в приветствии председатель ПРОФ.ИММиТ Константин Машьянов.

Директор Высшей школы автоматизации и робототехники ИММиТ СПбПУ Ольга Мацко отметила, что в этом году собралось рекордное количество участников — 16 команд из девяти вузов. С напутствиями выступили директор Центра организации учебного процесса СПбПУ Игорь Матвеев, заместитель директора ИММиТ Павел Ковалев, а также представители компаний-партнёров: начальник отдела продаж «Омега» Камиль Гафуров, профессор НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» Алексей Сайбель, вице-президент «Таурас-Феникс» Светлана Данилина.

В состав жюри вошли представители вузов-участников. Техподдержку командам оказывали студенты 1 курса магистратуры ВШАиР из студенческого инженерного объединения «ПолиРобоТех»: Артем Акжигитов, Анна Кильдибекова, Георгий Онучин и Алексей Фиронов.

Участники выполняли разные задания: программировали омега-бота, чтобы он двигался по определенной замкнутой траектории и переносил объект из точки А в точку Б, размышляли над возможностями в сфере робототехники и многое другое. Впервые в этом году за победу боролись первокурсники ВШАиР и женская сборная РГПУ им. А. И. Герцена.

По итогам командного зачёта победила вторая команда Университета ИТМО. «Серебро» получила вторая команда БГТУ «Военмех». Замкнула тройку лидеров вторая команда СПбПУ, в составе которой четверокурсники ВШАиР Артём Кондратьев, Владислав Малыхин, Егор Пыхалов, Антон Тюрин, Иван Шевцов и Роман Эйдельман.

В личном первенстве «золото» взял студент БГТУ «Военмех» Игорь Кашлаков, второе место у Максима Вардоева (ИТМО) и Максима Смирнова (Военмех), третьими стали Николай Авдиенко, Василий Торопцев (Военмех) и Виктор Караченцев (ИТМО).

Главное, что я получил от этой олимпиады, — это веселье и опыт. Ещё в моей команде были ребята из Вьетнама, поэтому у нас была отличная возможность поднять уровень английского , — поделился Максим Вардоев.

Приз зрительских симпатий получили команда из РГПУ им. А.И. Герцена и первая команда БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

