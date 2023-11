Питерская Вышка и Индийский институт менеджмента в Индоре создадут зеркальную лабораторию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Питерская Вышка и Индийский институт менеджмента в Индоре (IIM Indore) договорились о создании зеркальной лаборатории в области экологического поведения, социального благополучия и ответственного менеджмента. Соглашение было достигнуто в ходе визита в Индию делегации НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург во главе с директором Анной Тышецкой. Планируется, что междисциплинарная лаборатория объединит сферы менеджмента, социальных наук, медиакоммуникаций и дизайна. С российской стороны базой для нее станет Школа социальных наук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«Наши вузы — питерская Вышка и Индийский институт менеджмента в Индоре — начали обучение первых студентов 25 лет назад. Общий подход у нас и к обучению экономике — с учетом влияния экономической жизни на социальную сферу. Проекты, которые реализуют лаборатории в нашем университете, тематически близки к тому, что делают в Индоре: это экологический менеджмент, вопросы социальных проблем общества», — отметила директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая.

В ходе визита стороны обсудили углубление контактов в таких сферах, как бизнес-образование, дизайн, договорились о реализации ряда проектов, среди которых запуск зеркальной лаборатории. В планах двух вузов — запуск совместной программы Executive MBA «Делаем бизнес в Индии». Стороны также достигли договоренности о расширении сотрудничества, в том числе через студенческие обмены, проведение дистанционных лекций, а также организацию ответного визита индийских преподавателей в Санкт-Петербург. В рамках встречи академический руководитель образовательной программы «Финансы» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Варвара Назарова прочитала лекцию для студентов PhD «Финансовое здоровье компании и ключевые индикаторы». В завершение визита Анна Тышецкая и директор IIM Indore Химаншу Рай посадили дерево в аллее почетных гостей вуза.

