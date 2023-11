НГУ и Ботлихский радиозавод создадут совместную лабораторию на базе физического факультета университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ботлихский радиозавод, одно из ведущих российских предприятий радиоэлектронной промышленности, и Новосибирский государственный университет будут сотрудничать по трем направлениям: обучение студентов вуза работе на высокотехнологичном оборудовании завода, создание лаборатории молекулярного наслаивания на кафедре общей физики Физического факультета НГУ, а также внебюджетное софинансирование исследований ученых вуза. Соглашение о сотрудничестве между НГУ и высокотехнологичным предприятием подписано на научно-производственном форуме «Золотая долина», который проходил в НГУ 1-2 ноября.

ООО «Ботлихский радиозавод» — предприятие, созданное в 2016 году для развития радиоэлектронной промышленности на территории Северо-Кавказского федерального округа. По отраслевой принадлежности предприятие относится к Департаменту радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. Основной вид деятельности направлен на разработку и изготовление электронных приборов и аппаратуры различного назначения: СВЧ антенн и приемо-передающих модулей оптоэлектронных устройств для ВОЛС, а также различных систем связи на их основе. ООО «Ботлихский радиозавод» является участником шести технологических платформ. В обществе функционируют четыре филиала на территории Российской Федерации.

— Наше предприятие начинало свою деятельность как предприятие радиоэлектронной промышленности. Оно занимается производством систем космической связи и антенного хозяйства специального назначения. Позднее в зоне интересов появились другие, совершенно не специфические для нас направления, среди которых генетика, микробиология, строительство, сельское хозяйство и многие другие направления, по которым уже наработана практика. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ведущими вузами страны, к которым относится и Новосибирский государственный университет, что позволит нам решать как задачи подготовки кадров для нашего предприятия, так и задачи внедрения передовых технологий, — рассказал директор Новосибирского филиала ООО «Ботлихский радиозавод» Игорь Раскинд.

Предприятие намерено участвовать в создании лаборатории молекулярного наслаивания на кафедре общей физики Физического факультета НГУ и предоставить студентам для обучения специальную установку, предназначенную для молекулярного наслаивания. Важно отметить, что метод молекулярного наслаивания является одним из наиболее перспективных методов в современной нанотехнологии. Пленки различных химических соединений, синтезируемые на кремниевых и других поверхностях данным методом, используются в микро- и оптоэлектронике, микросистемной технике, солнечной энергетике, литий-ионных аккумуляторах и других сферах.

Среди других перспективных направлений для сотрудничества университета и предприятия — это генетика, в частности, работа с РНК-мишенями, математика и программирование, обработка данных для больших информационных систем, моделирование электродинамических процессов.

