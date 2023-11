НГУ заключил соглашение о сотрудничестве с фармацевтической компанией Renewal

Source: MIL-OSI Russian Language News

Соглашение о сотрудничестве между Новосибирским государственным университетом и Производственно-фармацевтической компанией «Обновление» (Renewal) было подписано в рамках работы научно-производственного форума «Золотая долина», который проходил в НГУ 1-2 ноября. Также готовится договор об организации практической подготовки студентов университета на базе компании Renewal.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает установление информационного обмена между сторонами. НГУ и Renewal будут информировать друг друга о конкурсах, которые проводятся в России и за рубежом, по направлениям, которые представляют для них обоюдный интерес, чтобы в дальнейшем подавать совместные заявки для участия в них. Предусмотрено и взаимодействие в научно-исследовательской работе. Оно включает в себя совместное изучение фармацевтических препаратов, в том числе с использованием методов хромато-масс-спектрометрии. Подготовка публикаций о результатах исследований для российских и зарубежных журналов, а также написание докладов для выступления на конференциях будет проводиться совместно.

Одновременно с подписанием соглашения о сотрудничестве, готовится договор об организации практической подготовки студентов НГУ на базе компании Renewal. Пройти ее смогут студенты, получающие высшее фармацевтическое или дополнительное профессиональное образование, которые успешно освоили теоретическую подготовку и обладают практическими навыками участия в фармдеятельности.

— Соглашение о сотрудничестве между НГУ и компанией Renewal — это очередной шаг в развитии университета, поскольку одно из важных направлений в нашей стране — это развитие отечественной фармацевтической промышленности. Без связи вузов с реальными индустриальными партнерами сделать это невозможно. Мы готовы к такому сотрудничеству. В области фармацевтики и биотехнологий в НГУ работают не только сотрудники Института медицины и психологии, но также и преподаватели Факультета естественных наук и ряда других факультетов. Поэтому я уверен, что сегодня мы сделали очень важный шаг в правильном направлении, и за ним непременно будут сделаны следующие, взаимовыгодное сотрудничество науки и производства будет крепнуть и расширяться, — сказал директор Института медицины и психологии НГУ Андрей Покровский.

