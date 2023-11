На архитектурном факультете представили лучшие выпускные работы и наградили отличившихся студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Выставка ВКР

В выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ 30 октября открылась выставка выпускных квалификационных работ, участвующих в ежегодном Международном смотре-конкурсе лучших ВКР по архитектуре, дизайну и искусству.

Смотр-конкурс проводит Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному образованию (МООСАО) при поддержке Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, Министерства науки и высшего образования России, Международной ассоциации «Союзов архитекторов», Международного союза дизайнеров, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России и Союза художников России.

Екатерина Возняк

Как рассказала декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, для выставки преподаватели отобрали наиболее интересные проекты. Если они удостоятся призовых мест, соответствующая информация будет отображена на выставке. Работы студентов архитектурного факультета СПбГАСУ неоднократно побеждали в смотре-конкурсе МООСАО. Екатерина Возняк уверена, что этот год также будет успешным. «Мы ждём новых побед», – заявила декан.

На церемонии открытия выставки дипломами и ценными подарками наградили отличившихся студентов архитектурного факультета.

За лучший дизайн календаря СПбГАСУ на 2024 г. наград удостоились студентки четвёртого курса бакалавриата Ульяна Сметанина, Лаура Наниева и Анастасия Попова. За работу в приёмной комиссии отметили студенток Анастасию Перлину, Арину Тинтунен, Аурику Андрееву, Анастасию Викарчук и Станиславу Кузьмину.

За самый живой и креативный доклад на секции дизайна архитектурной среды LXXVI Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы современного строительства» наградили студента Богдана Лобанова.

За участие в Межвузовском конкурсе студенческих проектов «Концепция туристской дестинации “Пашский перевоз”» дипломами и подарками организаторов отмечены два авторских коллектива СПбГАСУ. В одну из команд входили Владислав Яцкович, Владислав Лобко, Ирина Ивашкина, Александра Петрова, Яна Алфёрова. Другую команду составили Дарья Иноземцева, Дмитрий Полонский, Любава Чеснокова, Ольга Семёнова, Валерия Финина и Ксения Лапсина. Руководство осуществляли преподаватели кафедры дизайна архитектурной среды доцент Ян Коржемпо, старший преподаватель Алексей Перов и ассистент Елена Завьялова.

Конкурс проводился по инициативе Санкт-Петербургского союза дизайнеров. Его целью стало создание в Пашском сельском поселении (Волховский район Ленинградской области) общественно-значимых территорий и объектов, формирующих современный конкурентоспособный туристический продукт.

«В туристскую дестинацию “Пашский перевоз” входит целый ряд памятников истории и культуры. Наши группы разработали концепции, основанные на комплексном подходе. Сформировали такие предложения, благодаря которым туристы смогут ознакомиться со всеми историко-культурными гранями этих мест», – прокомментировал Алексей Перов.

Желаем студентам архитектурного факультета новых успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI