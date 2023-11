Летняя стажировка для физтехов в Швейцарии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Факультет компьютерных и коммуникационных наук Федеральной политехнической школы Лозанны — университета-партнера МФТИ, приглашает физтехов принять участие в летней стажировке, ежегодно проводимой с мая по сентябрь. Конкретный период пребывания оговаривается с выбранной участником лабораторией.

Летняя стажировка — это уникальная возможность поучаствовать в крупных исследовательских проектах, проводимых научно-исследовательскими подразделениями одного из лучших университетов мира, а также получить практические навыки под руководством ведущих научных сотрудников школы и заложить основу для построения головокружительной научной карьеры как в России, так и за рубежом.

Стажировка рассчитана на студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Компьютерные науки», «Компьютерная инженерия», «Телекоммуникации», «Электротехника» или на смежных программах. Обязательное условие — оконченный первый курс бакалавриата на момент подачи заявки для участия.

Приятный бонус: успешным участникам, прошедшим процедуру отбора и получившим приглашение на стажировку, будет выделяться стипендия в размере 1800 швейцарских франков в месяц на проживание, а также они получат возможность возмещения стоимости дороги до кампуса.

Заявку можно подать на сайте до 1 декабря 2023 года. Результаты отбора будут объявлены участникам 25 января по электронной почте.

