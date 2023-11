Кадровый вызов: сотрудничество СПбПУ и «Газпром нефти» в подготовке профессионалов

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 октября в Москве прошла масштабная конференция в рамках десятилетия науки и технологий в России. Она собрала лидеров ведущих отраслей науки и технологии с целью обмена перспективами на новые концептуальные подходы к системе государственной поддержки технологического развития.

Политех на конференции представляли директор НОЦ ИТ и БА «Газпром нефть» Ирина Рудская и директор НОЦ «Газпром нефть — Политех» Никита Шапошников. В своем выступлении они рассматривали один из ключевых вызовов, стоящих перед «Газпром нефтью» — дефицит квалифицированных специалистов в области информационных технологий и бизнес-анализа. Подчеркнув, что этот вызов не является уникальным только для «Газпром нефти».

Необходимость подготовки высококвалифицированных специализированных ИТ-кадров для нефтегазовой отрасли в ответ на стратегические вызовы не может быть удовлетворена только стандартными образовательными программами. Корпоративные магистратуры играют здесь ключевую роль. Они предлагают конкретные, отраслевые и часто уникальные знания, которые необходимы для бизнеса. В НОЦ ИТ и БА “Газпром нефть” мы активно развиваем этот подход, чтобы не просто следовать за технологическими трендами, но и становиться их творцами. Наш опыт убедительно свидетельствует о том, что такой подход работает , — прокомментировала Ирина Рудская.

Она выделила значимость образовательных прорывов в подготовке специалистов, которые будут в состоянии применять современные ИТ-технологии и методы бизнес-анализа. В частности, Ирина Андреевна подчеркнула необходимость активного взаимодействия с образовательными организациями, промышленностью и государством для сокращения разрывов научного и технологического развития.

Директор НОЦ «Газпром нефть — Политех» Никита Шапошников подчеркнул: Безусловно, перед нами встают новые и значительные кадровые вызовы, связанные с переходом к новым технологиям. Наша задача, как ведущего игрока в отрасли, не просто адаптироваться к изменениям, а формировать их, быть на передовой этих изменений. Мы осознаем, что ключом к преодолению этих вызовов является подготовка специалистов нового типа, способных работать в условиях постоянной изменчивости и технологической неопределенности. Связующим центром подготовки таких специалистов конечно же является научно-образовательный центр. НОЦ — это та самая платформа, которая позволит отвечать на все поставленные кадровые вызовы .

Ценность внедрения специализированных учебных программ обусловлена минимальным разрывом между ожиданиями и реализацией кадров для компании-партнера. Так СПбПУ тесно работает с «Газпром нефтью» в этом ключе. Студенты на уровне учебной практики попадают в контур компании, где участвуют в реализации реальных проектов.

