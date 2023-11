«Было очень приятно увидеть, какие люди здесь учатся и преподают»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конце октября Высшую школу экономики посетили школьники из Астрахани, Воронежа, Кирова, Северодвинска и Якутска. Старшеклассники осмотрели здание университета на Покровском бульваре, пообщались с представителями факультетов, узнали об особенностях обучения и студенческой жизни в Вышке. В мероприятии приняли участие около 200 учеников 8–11-х классов, приехавших в Москву на осенние каникулы в сопровождении своих педагогов. В Высшей школе экономики регулярно проводятся экскурсии для школьников, на которых представители университета рассказывают о его особенностях, о поступлении, учебе и внеучебной жизни — студенческих организациях и инициативах. Программу встречи составляют исходя из запросов гостей. Организаторы заранее узнают о предпочтениях ребят, о том, на какие темы и с кем из представителей Вышки им было бы интересно пообщаться. На этот раз перед старшеклассниками из Астрахани, Кирова, Северодвинска и Якутска выступили заместитель декана факультета довузовской подготовки Екатерина Абрамова, заместитель декана факультета географии и геоинформационных технологий Алексей Крылов, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками факультета гуманитарных наук Владимир Файер. Алексей Крылов и Владимир Файер рассказали о своих факультетах и образовательных программах, о дисциплинах, которые там изучаются, и преподавателях, которые там работают, об экспедициях, практиках, а также о студенческой жизни. Екатерина Абрамова акцентировала внимание на поступлении в Вышку и подготовке к нему. Спикеры затрагивали вопросы организации образовательного процесса, отличающие НИУ ВШЭ от других вузов. Екатерина Абрамова рассказала, что студенты бакалавриата на 2–3-м курсе осваивают майнор — учебный цикл сверх его подготовки по основному образовательному направлению. Она пояснила, что майнор помогает стать уникальным специалистом — например, студент факультета права может выбрать майнор, посвященный анализу данных, и эта компетенция будет отличать его от остальных юристов.

Участники встречи задали представителям НИУ ВШЭ ряд вопросов, большинство которых касались возможностей поступления в университет — в частности, по итогам олимпиад, в том числе «Высшей пробы», и по целевому набору. Артур Амплеев, учитель лицея №17 города Северодвинска Архангельской области, сопровождал группу из 22 учеников 10–11-х классов. В НИУ ВШЭ он второй раз — впервые побывал здесь в 2014 году вместе со своим учеником, победившим на Всероссийской олимпиаде школьников по экономике. «Вышка изменилась, похорошела, новое здание намного красивее», — считает он. В здании на Покровском бульваре он встретил своего выпускника, у которого не так давно был классным руководителем и который сейчас учится в НИУ ВШЭ: «Успел с ним поговорить — он всем доволен, живет в общежитии в Одинцово». Среди его выпускников есть и студенты НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, куда поступили две ученицы после того, как представители кампуса побывали в Северодвинске. В числе учеников Артура Валентиновича, приехавших с ним в Москву, — 11-классник Яков Овсянников. Вышку он считает «необычным, нестандартным, одним из лучших вузов России». По его мнению, обучение здесь организовано иначе, чем в других вузах, и главная особенность — возможность самостоятельного выбора. «В презентации, которую нам сегодня показали, было указано, что 30% предметов выбирают сами студенты», — поясняет он. В следующем году Яков собирается подавать документы на программу «Прикладная математика и информатика» или «Прикладная математика». Чтобы гарантированно поступить, участвует в олимпиадах по математике, информатике и физике, а также неоднократно становился призером «Высшей пробы» и в этом году также на нее зарегистрировался (это можно сделать до 8 ноября). «Спасибо за лекции, которые мы сегодня послушали. Было очень приятно побывать в таком замечательном вузе, а самое главное — увидеть, какие люди здесь учатся и преподают», — отметил школьник.

