«Было очень приятно увидеть, какие люди здесь учатся и преподают»

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конце октября Высшую школу экономики посетили школьники из Астрахани, Воронежа, Кирова, Северодвинска и Якутска. Старшеклассники осмотрели здание университета на Покровском бульваре, пообщались с представителями факультетов, узнали об особенностях обучения и студенческой жизни в Вышке. В мероприятии приняли участие около 200 учеников 8–11-х классов, приехавших в Москву на осенние каникулы в сопровождении своих педагогов.

В Высшей школе экономики регулярно проводятся экскурсии для школьников, на которых представители университета рассказывают о его особенностях, о поступлении, учебе и внеучебной жизни — студенческих организациях и инициативах. Программу встречи составляют исходя из запросов гостей. Организаторы заранее узнают о предпочтениях ребят, о том, на какие темы и с кем из представителей Вышки им было бы интересно пообщаться.

На этот раз перед старшеклассниками из Астрахани, Кирова, Северодвинска и Якутска выступили заместитель декана факультета довузовской подготовки Екатерина Абрамова, заместитель декана факультета географии и геоинформационных технологий Алексей Крылов, заместитель декана по работе с абитуриентами и выпускниками факультета гуманитарных наук Владимир Файер.

Алексей Крылов и Владимир Файер рассказали о своих факультетах и образовательных программах, о дисциплинах, которые там изучаются, и преподавателях, которые там работают, об экспедициях, практиках, а также о студенческой жизни. Екатерина Абрамова акцентировала внимание на поступлении в Вышку и подготовке к нему.

Спикеры затрагивали вопросы организации образовательного процесса, отличающие НИУ ВШЭ от других вузов. Екатерина Абрамова рассказала, что студенты бакалавриата на 2–3-м курсе осваивают майнор — учебный цикл сверх его подготовки по основному образовательному направлению. Она пояснила, что майнор помогает стать уникальным специалистом — например, студент факультета права может выбрать майнор, посвященный анализу данных, и эта компетенция будет отличать его от остальных юристов.