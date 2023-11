Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и «Газпром межрегионгаз» презентовали на ПМГФ «умный счетчик» с возможностью дистанционной оплаты газа

Банк «РОССИЯ» и ООО «Газпром» межрегионгаз» в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023) презентовали «умный счетчик» с возможностью дистанционной оплаты газа.

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Сергей Вадимович Густов и председатель правления кредитной организации Кирилл Юрьевич Кривощеков.

«Умный счетчик» — это высокотехнологическая система, которая позволит повысить уровень безопасности при использовании газа в быту. Кроме того, это простой и удобный инструмент для контроля абонентов над потреблением газа и взаимодействия с поставщиками.

Основными элементами «умного счетчика» являются непосредственно сам прибор учета газа, сигнализаторы загазованности, пожарный извещатель и запорное устройство, которое автоматически отключает подачу при превышении концентрации взрывоопасных и токсичных газов в жилых, бытовых и офисных помещениях.

Для отслеживания аварийных и нештатных ситуаций разработано приложение «Моя газсеть», устанавливаемое на смартфон владельца помещения и синхронизированное с «умным счетчиком». Оно позволяет контролировать состояние системы и получать оповещения.

Функционал устройства также предполагает возможность дистанционной оплаты газа с помощью цифрового счета, который представляет собой QR-код, размещенный на устройстве и содержащий ссылку на информацию об услугах, которые предоставляют газовые компании, сумму оплаты по каждой из них и итоговую сумму.

Для оплаты банковской картой или с помощью Системы быстрых платежей достаточно навести смартфон на QR-код, и абонент сможет выбрать услугу, изменить сумму платежа или передать показания прибора учета. Счет может быть не только интегрирован в устройство, но и передан абоненту в виде наклейки или магнита для использования в любом удобном для него месте. В настоящее время «умный счетчик» проходит тестирование в домах потребителей Вологодской области.

«Умный счетчик» представляет собой комплексное решение для безопасного использования газа в быту и отлично вписывается в концепцию современного «умного дома». Уверены, что подобные системы будут развиваться и становиться популярнее, делая жизнь более комфортной и, главное, более безопасной», — отметил С.В. Густов.

«Мы продолжаем последовательно внедрять платежные сервисы, которые значительно упрощают взаимодействие потребителей природного газа с поставщиками. Ведь газификация страны, помимо самого процесса проведения газа в каждый дом, подразумевает еще и удобство пользования этой услугой. Внедрение «Умного счетчика» — это очередной шаг в данном направлении», — прокомментировал К.Ю. Кривощеков.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации. Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.

