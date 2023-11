02.11.2023 Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych con Berlín

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W czwartek, 2 listopada 2023 r. szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uda się z wizytą do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie będzie uczestniczył w Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych państw Unii Europejskiej pn. Większa, silniejsza Unia – przygotowywanie Unii Europejskiej do rozszerzenia i przyszłych członków do przystąpienia. W szczególności, Ministro Rau weźmie udział w spotkaniu w ramach grupy roboczej “ UE 30+ jako socio globalny” oraz diskusji w ramach części otwartej.

