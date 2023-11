Финансовые новости: Навигатор по ограничительным мерам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Навигатор содержит информацию об ограничительных мерах экономического характера в Российской Федерации на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов с учетом официальных разъяснений регулятора, решений Совета директоров Банка России, решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, носящих публичный характер. Документ носит информационный характер и не может являться единственным источником информации об ограничительных мерах, а также не подменяет нормативно-правовые акты. Для принятия решения о применимости ограничений (запретов, особого порядка совершения сделки (операции) или исключений из них к конкретной сделке (операции) целесообразно провести комплексный анализ действующего регулирования и дополнительно проверить информацию на предмет ее актуальности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI