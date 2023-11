Финансовые новости: Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка превысили 100 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 100 млрд рублей.

На сегодняшний день более 200 тыс. частных инвесторов держат в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, это почти в два раза больше, чем на конец 2022 года.

Среднедневной объем торгов фондами денежного рынка за 10 месяцев 2023 года вырос в четыре раза по сравнению со всем 2022 годом и составляет 460 млн рублей. Общий объем операций с фондами денежного рынка за данный период 2023 года превысил 570 млрд рублей.

Сергей Титов, управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи:

“Цикл повышения ключевой ставки, стартовавший летом этого года, стал основным фактором роста популярности биржевых фондов денежного рынка и трехкратного увеличения совокупной стоимости чистых активов таких фондов. Это удобный и высоконадежный инструмент, позволяющий частным инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеет низкий порог входа на рынок. Свыше 200 тысяч частных инвесторов уже оценили все преимущества данных биржевых фондов”.

На Московской бирже инвесторам доступны биржевые фонды денежного рынка от четырех управляющих компаний с расчетами в российских рублях и китайских юанях.

Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.



