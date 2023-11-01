Финансовые новости: Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка превысили 100 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 100 млрд рублей.
На сегодняшний день более 200 тыс. частных инвесторов держат в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, это почти в два раза больше, чем на конец 2022 года.
Среднедневной объем торгов фондами денежного рынка за 10 месяцев 2023 года вырос в четыре раза по сравнению со всем 2022 годом и составляет 460 млн рублей. Общий объем операций с фондами денежного рынка за данный период 2023 года превысил 570 млрд рублей.
Сергей Титов, управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Московской биржи:
“Цикл повышения ключевой ставки, стартовавший летом этого года, стал основным фактором роста популярности биржевых фондов денежного рынка и трехкратного увеличения совокупной стоимости чистых активов таких фондов. Это удобный и высоконадежный инструмент, позволяющий частным инвесторам получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции, оперативно управлять свободными средствами, а также имеет низкий порог входа на рынок. Свыше 200 тысяч частных инвесторов уже оценили все преимущества данных биржевых фондов”.
Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.
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