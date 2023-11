Финансовые новости: Изменение списка email для рассылки отчетов с игрового и тестовых полигонов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В рамках развития Торговой Системы Spectra планируется обновление компонента, отвечающего за рассылку отчетов по итогам промежуточного и вечернего клиринга, в связи с чем на Игровом и Тестовом полигонах Срочного рынка будет проведена процедура актуализации email адресов для рассылки отчетов.

Все текущие адреса, установленные для получения отчетов по почте, будут удалены. Просим вас направить список адресов, которые должны получать отчеты на help@moex.com с темой письма ‘Изменение списка email для рассылки отчетов с игрового и тестовых полигонов’. Просим указывать список в следующем формате, с указанием контура (игровой, Т1, Т0), к которому относится список:

XXYY: your_email@your_domain.ru

Где XXYY – код БФ. Если необходимо получение отчетов по РФ, то укажите БФ вида XX00.

Просьба прислать актуализированные списки к 20 ноября 2023 года. До этой даты старые списки рассылки продолжат действовать.

В случае каких-либо изменений, мы сообщим об этом дополнительно



