Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

2 — 9 de febrero de 2024 года состоится XL Зимняя международная школа физиков-теоретиков. En la calle principal “Абзаково”, расположенном в республике Башкортостан в селе Новоабзаково, в 60 KM от Магнитого рска.

Подать заявку на участие в Школе можно до 15 ноября 2023 года на сайте.

На Школу приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые. Слушателям будут предложены циклы лекций, посвященных наиболее актуальным проблемам теории конденсированного состояния вещ ества и ряду других вопросов теоретической физики.

Además, las escuelas que participan en seminarios con profesores universitarios (comités de programas) том), а также представить стендовые сообщения.

Рабочий язык Школы — русский.

Лекторы Школы — ученые Физтеха, базовых кафедр и организаций МФТИ, а также других известных научных центров: Фи зического института им. P. Н. Лебедева РАН, Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Российского квантового центра, Института теоретической и прикладной электродинамики РАН, Физико-технического института им. A. Ф. Иофе ран, институacion физики represente Л.Ф. Верещагина РАН и других.

El siguiente programa incluye una serie de programas de acuerdo con las características físicas:

magnetismo y vigilancia;

sistemas físicos compatibles y no compatibles;

teoría de los períodos de tiempo y sistemas físicos;

aislantes topológicos y polimetálicos;

нелинейные явления;

квантовые вычисления и квантовые компьютеры.

Подробная информация, требования к оформлению тезисов докладов, kontactos y registros — en сайте Школы.

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