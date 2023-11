Студенты Политеха победили в конкурсе на получение «Стипендии имени В.Я. Климова»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось торжественное вручение стипендий имени В. Я. Климова — основателя одной из первых конструкторских школ отечественного авиадвигателестроения. В этом году обладателями грантов от предприятия стали 25 студентов, в том числе пять политехников.

Конкурсная комиссия ОДК-Климов ежегодно определяет выдающихся студентов ведущих технических вузов и организаций среднего профессионального образования Санкт-Петербурга. В этом году победителями стали десять учащихся БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, пять — из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, восемь представителей техникума «Приморский» и по одному человеку от Электромашиностроительного колледжа и Выборгского авиационного технического училища.

В числе победителей — студенты Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ Анастасия Мариняк, Глеб Рощенко, Артём Махонин, Артём Панин и Алексей Романов. Анастасия, Глеб и Алексей также являются сотрудниками Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» . Анастасия Мариняк и Глеб Рощенко смогли поучаствовать в церемонии награждения. Заслуженные награды ребятам вручил генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев. Также на мероприятии присутствовали сотрудники Научно-образовательного центра «Авиационные двигатели и энергетические установки» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Авиационное двигателестроение — одно из сложнейших направлений промышленности, поэтому обучение требует максимальной концентрации и усердия. Стипендия от предприятия послужит дополнительным стимулом для углубления в науку. В итоге мы получим замотивированных специалистов, которые уделили образованию максимум своего внимания и после вузов готовы сразу приступить к работе , — отметил директор по персоналу ОДК-Климов Денис Ванеев.

ОДК-Климов уже 12-й раз выбирает талантливых студентов, обучающихся в рамках программ СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры дневных отделений образовательных организаций по отраслевым направлениям подготовки.

Учащиеся, прошедшие конкурсный отбор, должны показывать хорошие результаты в учёбе, участии в профильных конференциях, научно-технических работах на тему проектирования и производства авиационных двигателей. На заключительном этапе конкурса специальная комиссия оценивает эссе и практические работы, темы которых связаны с ОДК-Климов и развитием отрасли.

«Приятно, что работы политехников получили высокие оценки. В настоящее время сотрудничество Политехнического университета и ОДК-Климов активно развивается по нескольким направлениям — это и научные исследования, и образовательные программы и работа со школьниками в рамках программы „Инженерные классы ОДК-Климов“, — поделилась директор Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ, заместитель директора Научно-образовательного центра „Авиационные двигатели и энергетические установки“ Алёна Алёшина. — В 2024 году в рамках программы Передовая инженерная школа „Цифровой инжиниринг“ СПбПУ совместно с АО „ОДК“ (включая ОДК-Климов) будет запущена новая программа магистратуры „ Передовые цифровые технологии в двигателестроении “, направленная на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые будут создавать опережающие технологии при проектировании и производстве газотурбинных двигателей с использованием подходов системного объектно-ориентированного суперкомпьютерного инжиниринга. Запуск этой программы позволит готовить специалистов нового поколения, способных решать фронтирные задачи отрасли».

Напомним, С 5 по 7 октября Екатеринбурге прошёл Инженерный чемпионат по двигателестроению для студентов и магистрантов вузов, обучающихся по техническим специальностям. Команда студентов Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (Научно-образовательный центр «Авиационные двигатели и энергетические установки») и Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики «ПолиTeam» заняла второе место в номинации по проработке компоновки комбинированного турбовинтового двигателя для БПЛА. В команду вошли Анастасия Мариняк (ПИШ СПбПУ), Глеб Рощенко (ПИШ СПбПУ), Кирилл Алисов (ВШЭМ ИЭ), Никита Курилец (ВШЭМ ИЭ) и Антон Пулин (ВШЭМ ИЭ).

Для справки:

АО «ОДК-Климов» — предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем автоматического управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро серийного сопровождения, современную производственную, высокотехнологичную испытательно-исследовательскую базы, сервисные центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

