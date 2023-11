Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Трамвайное депо имени Н.Э. Баумана в этом году празднует 90-летний юбилей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Его называют опытной базой московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения “Витязь-Москва”», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сегодня семь маршрутов депо имени Н.Э. Баумана обслуживают весь северо-восток, а также частично восток и центр столицы. Более 600 сотрудников делают поездки комфортными и безопасными. В рекордные сроки заменен весь парк депо и обновлены ремонтные зоны.

В ближайшие годы в депо проведут реконструкцию. На его территории возведут несколько новых корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. В порядок приведут исторические строения.

«Поздравляю всех сотрудников с юбилеем предприятия и желаю новых успехов!» — добавил Мэр Москвы.

Трамвайное депо имени Н.Э. Баумана в районе Ростокино реконструируют

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI