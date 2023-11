Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом Подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года по итогам встречи Дмитрия Чернышенко с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран.

На протяжении многих лет отношения России и Кубы носят конструктивный и доверительный характер. Напомним, 7 октября состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, в ходе которого в очередной раз был подтверждён настрой на укрепление взаимодействия двух стран по самому широкому спектру направлений.

«Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений. Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику. Большой объём работы в этих целях приходится на двустороннюю межправкомиссию. Ожидаем ответа на наше предложение о проведении 21-го заседания МПК во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях международной выставки-форума “Россия”», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь Рикардо Кабрисас подтвердил настрой кубинской стороны развивать сотрудничество.

«Благодаря совместной работе мы следуем подходам, которые были согласованы. Я удовлетворён работой, которая проводится на сегодняшний день», – отметил Заместитель Премьер-министра Кубы.

Он поддержал предложение о проведении заседания МПК в феврале 2024 года в Москве.

На встрече обсудили инициативы, реализуемые совместно с кубинской стороной, например проекты строительства солнечных станций на Кубе, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики.

Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тысяч россиян. С учётом запуска с 1 июля 2023 года регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растёт. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу: до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю.

По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путём создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран.

Во встрече приняли участие уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия – Куба Борис Титов, представители МИД России, Минпромторга России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Минфина России, Минэкономразвития России, Минтранса России, Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба, Центрального банка Кубы, Министерства иностранных дел Кубы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI