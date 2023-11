«Роснефть» развивает технологии для повышения эффективности геолого-технических мероприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Специалисты научного института «Роснефти» в Тюмени усовершенствовали корпоративное программное обеспечение «Ариадна», предназначенное для оценки эффективности геолого-технических мероприятий. Обновлённая версия ПО включает в себя аналитическую модель оптимизации заводнений на зрелых месторождениях, которая позволяет настраивать и прогнозировать как падающую, так и растущую динамику обводнённости. В этом отношении инновационное программное обеспечение превосходит мировые аналоги.

«Роснефть» — первая в России нефтяная компания, которая успешно создает собственное ПО в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Программные продукты корпоративной линейки гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта.

Внедрение новых вычислительных алгоритмов в ПО «Ариадна» позволяет вести динамический учет высокого и сверхвысокого газосодержания в добываемой нефти, а также подбирать оптимальные режимы закачки сотен скважин за считанные секунды. Для сравнения – при использовании традиционных гидродинамических моделей многовариантные расчеты занимают несколько часов.

В настоящее время «Ариадна» используется для мониторинга и оптимизации заводнения на 15 месторождениях «Роснефти». Тиражирование ПО на добывающих предприятиях позволит повысить рентабельность извлечения запасов пластов с высокой степенью выработанности.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 ноября 2023 г.

