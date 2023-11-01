«Роснефть» провела розыгрыш автомобиля Lada Vesta Cross

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Розничная сеть «Роснефть» провела розыгрыш первого автомобиля Lada Vesta Cross в рамках акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar». Победителем стала жительница Курской области Алена Глазунова.

Акция «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» стартовала в начале октября и продлится до 3 декабря. Для участия в акции участникам необходимо присоединиться к программе лояльности «Семейная команда», а также заправить свой автомобиль топливом Pulsar на АЗС «Роснефть».

Еженедельно призеры получают от Компании подарочные промокоды на 1000 бонусных баллов в программе лояльности. При этом каждые три недели разыгрывается один автомобиль. Акция проходит на АЗС «Роснефти» в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других областях.

В акции уже приняли участие около полумиллиона человек.

Справка: «Семейная команда» – накопительная бонусная программа компании «Роснефть». Ее участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС Компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности. Топливо Pulsar содержит уникальные моющие компоненты, которые обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Использование топлива с моющими компонентами увеличивает срок службы двигателя благодаря максимально эффективному сгоранию топливно-воздушной смеси, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 ноября 2023 г.

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