Программа стажировки управленческих кадров в Китае завершилась

Бизнес-миссия стажеров Президентской программы в Китайскую народную республику подошла к концу. Организатором стажировки выступал Федеральный ресурсный центр Минэкономразвития РФ, соорганизатором – Государственный университет управления.

Программа подготовки управленческих кадров в Китае осуществлялась по направлениям «Экономическая кооперация в сфере электроники и приборостроения, Экономическая кооперация в сфере машиностроения», Экономическая кооперация в АПК и Общая экономическая кооперация.

26 октября 2023 года группа стажеров в Шанхае участвовала в контактно-кооперационной бирже с китайскими компаниями – членами Шанхайской экспорто-импортной торговой палаты SCC, которая объединяет более 6000 китайских компаний, осуществляющих экспортные и импортные операции.

После деловых переговоров участники президентской программы в составе двух подгрупп посетили две крупные компании, где презентовали свои проекты, обменялись мнениями и установили контакты с иностранными партнерами. Одна часть стажеров направилась в Shanghai Zhengcheng electromechanical Manufacturing Co, являющуюся крупнейшей компанией, которая специализируется на комплексных решениях от проектирования до производства и поставки оборудования в области сельского хозяйства, животноводства и пищевой промышленности. Вторая подгруппа ознакомилась с опытом международного сотрудничества и технологических решений китайской базы инноваций в индустриальном парке BeiDou.

В деловой программе стажировки российских специалистов в Шанхае принял участие директор Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин, который возглавил посещение АО «Российский экспортный центр».

Руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Китае Максим Федотов рассказал о возможностях РЭЦ и ответил на вопросы участников. Кроме того, стажеры ознакомились с перечнем финансовых услуг по сопровождению экспортных и импортных контрактов филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Шанхай.

Затем подгруппы участников президентской программы посетили Shanghai Joy Light Industry Equipment Co, которая является дочерней компанией группы Tofflon, специализирующейся на поставке линий пищевого оборудования и технических услуг «под ключ». А также Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. (LAZZEN) – одну из ведущих компаний в китайской индустрии высоковольтных устройств высокого класса, зарегистрированной на Шэньчжэньской фондовой бирже. Компания предоставляет безопасные, надежные, экологически чистые, энергосберегающие низковольтные электрические компоненты.

Директор ФБУ «ФРЦ» провел брифинг с представителями российского бизнеса, в рамках которого участники обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся перспектив российско-китайского сотрудничества и дальнейшего развития Президентской программы подготовки управленческих кадров; провели анализ результатов стажировки, выразили искреннюю благодарность организатору бизнес-миссии — Федеральному ресурсному центру и Министерству экономического развития, соорганизатору – Государственному университету управления и оператору — ООО «Инновационная Бизнес Группа». Участники отметили ее насыщенную программу, прекрасную организацию и высокую эффективность.

Брифинг завершился вручением сертификатов и подписанием меморандума о сотрудничестве между руководителем агрохолдинга «Белозерие» Влдаимир Михайловым и руководителем компании PLAGRO Сергеем Подгорновым. Данное событие подтверждает тезис о том, что Президентская программа способствует установлению контактов не только с зарубежными странами, но и развитию горизонтальных связей внутри страны.

28 октября состоялась встреча российской делегации с бизнес-инкубатором ГК «ПуЭ», которая специализируется на развитии глобального научно-технического, инновационного, индустриального, а также образовательного сотрудничества и предоставляет комплексные услуги как для выхода проектов из России и стран СНГ на рынок КНР, так и для поиска партнеров и проектов на территории Китая. Участники делегации презентовали портфели проектов, после чего были проведены В2В встречи, обмен мнениями и ответы на вопросы.

29 октября стал завершающим днем насыщенной программы стажировки выпускников Президентской программы, представлявших 22 региона России: Республику Башкортостан, Алтайский, Пермский и Приморский края, Белгородскую, Владимирскую, Иркутскую, Кировскую, Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Пензенскую, Свердловскую, Ульяновскую, Челябинскую, Ярославскую области, города Москва и Санкт-Петербург.

В рамках стажировки российские специалисты познакомились с успешными примерами предпринимательства на территории Китайской Народной Республики, представили свои проекты по сотрудничеству, установили контакты как с представителями китайского бизнеса, так и с российскими представительными органами, обеспечивающими государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в Китае.

