Политех – партнер конференции «Русский язык – основа интеграционного диалога в регионе СНГ»

26 и 27 октября в Таврическом дворце прошла международная конференция «Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе СНГ». Мероприятие состоялось в рамках объявленного решением Совета глав государств СНГ Года русского языка как языка межнационального общения в Содружестве Независимых Государств.

Приветственное слово участникам и организаторам направила Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

Конференция посвящена таким вопросам, как роль русского языка в дипломатии и международных отношениях, его значимость в межкультурной коммуникации, развитие сотрудничества в разных сферах, применение русского языка в средствах массовой информации и интернете , — говорилось в приветствии, которое зачитала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию Лилия Гумерова.

Приветственное слово Председателя Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского с высокой трибуны огласил Генеральный секретарь-руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрий Кобицкий. К участникам конференции обратились Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы официальной стандартизации (закрепления языковой нормы) государственных и официальных языков в странах СНГ, потенциал русского языка как языка научного сотрудничества, роль гуманитарного знания в пространстве межкультурного диалога.

Представители Политеха приняли активное участие в работе конференции. Студенты, аспиранты и преподаватели Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы под руководством директора Дмитрия Мохорова включились в работу круглого стола «Русский язык — язык правотворчества в СНГ». Участники обсудили ряд актуальных тем, связанных с юридической лингвистикой, обеспечением единообразия толкования юридических терминов в модельных законодательных актах и рекомендациях, переводом типовых юридических текстов как средством интерпретации и использования мирового опыта на национальном уровне.

Представители Высшей школы международных отношений под руководством директора Сергея Погодина и Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью под руководством директора Марины Арканниковой приняли участие в тематических круглых столах. Они обсудили положение русского языка в системе международных языков, задачи и возможности дипломатии по распространению и популяризация русского языка, а также русский язык в дипломатических коммуникациях цифровой эпохи. Затронули роль русского языка в инфополе Содружества, этические аспекты языка масс-медиа, как площадки общественно-политического дискурса, языковые компетенции журналиста и образовательно-просветительские интернет-проекты.

Участники круглых столов сформировали предложения, которые войдут в итоговый документ конференции.

Заседания круглых столов вызвали значительный интерес. Достаточно сказать, что на них только в очном формате присутствовали около 700 человек. Прозвучали 140 докладов, состоялись интересные дискуссии. Всего же, согласно предварительным подсчетам, в конференции приняли участие более 900 человек из 15 стран, в том числе из всех стран СНГ , — сообщил Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий на заключительном пленарном заседании конференции.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской отметил: Политехнический университет как один из ведущих вузов России имеет широкие связи с научными и образовательными учреждениями стран Содружества. Наша совместная история очень важна, язык же является кодификатором и ярким маркером происходящих изменений, поэтому требует усиленного внимания и изучения. Сегодня как никогда наука и образование выступают одним из ресурсов обеспечения национальной безопасности наших государств. Русский язык как язык межнационального общения объединяет и открывает новые возможности для сотрудничества в области культуры, науки, образования, правотворчества и многих других сферах .

