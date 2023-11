Политех – активный участник XII Петербургского международного газового форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принимает активное участие в работе XII Петербургского международного газового форума. Масштабное мероприятие стартовало 31 октября. Оно проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и продлится до 3 ноября. В этом году масштабы ПМГФ превзошли самые смелые ожидания организаторов: 20 тысяч участников, 30 стран, более 500 крупнейших российских и зарубежных игроков рынка. Деловая программа включает 90 мероприятий, где обсудят актуальные для отрасли вопросы. По традиции на стенде нашего университета представлены научные разработки и технологии подразделений СПбПУ.

Политех предлагает специалистам и посетителям выставки познакомиться с отечественным комплексом аддитивного производства для изготовления высокотехнологичных деталей энергетического машиностроения, установкой селективного лазерного плавления с высокотемпературным подогревом рабочей зоны «Меркури», решающей задачи импортоопережения в аэрокосмической и энергетической отраслях.

На стендовом комплексе НТК «Новые технологии и материалы» «Интеллектуальные продукты для Арктической инфраструктуры» демонстрируются новые подходы к проведению коррозионных испытаний и созданию физически обоснованных цифровых моделей, описывающих поведение материалов в экстремальных условиях эксплуатации. Представлены и две новые обучающие системы на базе VR-технологий. И это далёко не всё.

Главные тренды форума в этом году — это импортозамещение, новые проекты в области производства и применения сжиженного природного газа (СПГ), вопросы разведки и добычи углеводородов, прорывные технологии и многое другое.

1 ноября ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской выступил на заседании научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром». Андрей Иванович рассказал об основных направлениях взаимодействия университета с ПАО «Газпром», отвечающих текущим задачам газовой отрасли, а также представил перспективные проекты. Это развитие недавно созданного центра искусственного интеллекта, научно-производственного объединения «Инженерная химия и композиты», разработка новых технологий для строительства объектов нефтегазовой инфраструктуры на многолетнемёрзлых грунтах и другое.

Основной своей целью в работе с Газпромом мы определили обеспечение баланса между наукой, образованием и разработкой коммерчески успешных технологий и продуктов , — подчеркнул Андрей Рудской.

Во время заседания научно-образовательного межвузовского совета Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер лично поздравил Андрея Ивановича с избранием на пост председателя Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук.

В тот же день ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор Научно-исследовательского института природных газов и газовых технологий — Газпром ВНИИГАЗ Максим Недзвецкий подписали соглашение о создании в СПбПУ базовой кафедры Газпром ВНИИГАЗ. На кафедре будут готовить магистров по направлению «Нефтегазовое дело», профиль подготовки «Сооружение, эксплуатация и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Форум продолжается. О работе Политеха в «Экспофоруме» мы будем подробно рассказывать на нашем сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI