Подготовительные курсы МФТИ во время зимних школьных каникул проведут образовательный интенсив

В преддверии нового года и во время школьных каникул подготовительные курсы МФТИ приглашают школьников на образовательный интенсив «Зимняя школа Физтех-Потенциал».

Первая смена состоится очно с 25 по 29 декабря. Вторая – с 2 по 6 января и в очном, и в дистанционном форматах.

«Зимняя школа» – это пятидневный интенсив, с детальной проработкой актуальных тем школьного курса.

За 5 дней учащийся сможет восполнить пробелы школьной программы, систематизировать знания, закрепить пройденный материал.

Очные занятия пройдут в Московском корпусе МФТИ м. Новокузнецкая/Третьяковская, онлайн – на платформе zoom.

С программой занятий по каждому предмету и стоимостью вы можете познакомиться по ссылке.

Занятия ведут постоянные преподаватели подготовительных курсов МФТИ.

