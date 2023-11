Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ученица 9 класса лицея № 1 Ростова-на-Дону Мария Андреева приехала 31 октября в Политех, чтобы познакомиться с космическими разработками вуза. Она посмотрела лаборатории, узнала подробности участия университета в проекте Space Pi и обсудила с сотрудниками СПбПУ возможное сотрудничество.

Марию Андрееву встретили начальник Отдела специальных проектов Управления по связям с общественностью СПбПУ Илона Жабенко и ассистент Высшей школы прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ, инженер-исследователь Илья Лавренюк. Они подарили гостье памятные подарки и провели экскурсию по научно-исследовательскому корпусу «Технополис Политех»: показали макет кампуса, лаборатории «Космические телекоммуникационные системы» и «Специальный технологический центр — Политех».

Илья Лавренюк рассказал о разработке космических и наземных систем связи и радионавигации, важности этих исследований, участии Политеха в проекте Space Pi. Большой интерес вызвали наноспутники Polytech Universe и задачи, которые они решают. Девушке продемонстрировали примеры «полезной нагрузки», которую создают в Политехе и потом устанавливают на наноспутники, а также разработанный в СПбПУ модуль полезной нагрузки для наноспутников системы АИС.

Мария Андреева охотно отвечала на вопросы специалистов СПбПУ о себе и делилась опытом. Три года назад школьная жизнь Марии заиграла новыми красками: тогда девушка увлеклась космосом и спутникостроением, и перед ней открылся новый мир. Она стала участником проекта Space Pi, победила в фестивале «Открытый космос. Space Pi 2:0» и в самом проекте. Благодаря этому Мария получила возможность вместе с другими ростовскими школьниками заняться разработкой спутника ArcCube-01. 27 июня этого года его запустили на орбиту. Девушка участвовала в космических сменах в «Орленке», «Артеке», «Смене», «Океане», стала единственной представительницей Ростовской области в научно-техническом хакатоне в Сколкове.

1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» Маша рассказала президенту РФ Владимиру Путину о роли космоса в её жизни и попросила оставить подпись на её первом спутнике. Вскоре Марии удалось поговорить с главой государства лично — на космодроме Восточный. Там она поделилась идеей подготовить на предприятиях «Роскосмоса» программу для школьников, чтобы они изучали историю космоса. Владимир Путин пообещал обсудить предложение с руководителями «Роскосмоса» и пригласил Марию на Байконур. И вот 15 сентября сбылась мечта Марии Андреевой — она присутствовала при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-24».

Запуск происходил с космодрома Байконур, я была там вместе с главой Роскосмоса. Я плакала от радости, потому что это была моя мечта! На память мне подарили фотографию с космонавтами, на которой они написали мне пожелания , — поделилась Мария.

В настоящее время школьница вместе с учителями своего лицея и сотрудниками Московского института электроники и математики работает над первым в России спутником с дата-центром (ЦОД) и применением технологии блокчейн.

С Марией мы обсудили возможные варианты сотрудничества. В частности, её заинтересовало предложение использовать в обучении или решении практических проектов данные, которые наша космическая станция принимает для ростовских школьников , — рассказал Илья Лавренюк.

В конце Марии показали станцию приёма космических спутниковых сигналов СПбПУ и рассказали о принципах её работы.

Политехнический университет — один из значимых вузов нашей страны. Я впервые оказалась в Политехе, и он очень впечатлил меня своими инновациями, современными технологиями. Самое главное — это политехники, заинтересованные в своей работе. Когда люди горят своим делом, это очень важно , — поделилась Мария Андреева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI