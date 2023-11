«Площадка для коммуникации и пополнения банка идей»: состоялся форум «Стань выше с Вышкой!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце октября в Москве прошел образовательный форум «Стань выше с Вышкой!», основными целями которого стали обмен лучшими образовательными практиками и развитие сотрудничества между университетом и общеобразовательными организациями. В нем приняли участие школьные педагоги и администраторы из 76 регионов, в том числе новоприсоединенных территорий РФ, и 16 зарубежных стран. На форум зарегистрировалось более 3,5 тыс. человек. Но к мероприятиям подключилось гораздо больше заинтересованных коллег — только пленарную дискуссию посмотрели онлайн больше 15 тыс. человек. На открытии форума, состоявшемся в Центре культур НИУ ВШЭ, выступил проректор Вячеслав Башев. Он рассказал об особенностях Высшей школы экономики, активностях, которые университет проводит в сфере общего образования, и об основном замысле форума.

Вячеслав Башев напомнил, что в 2015 году было принято решение о создании Университетского образовательного округа — «своеобразного интерфейса для взаимодействия университета с общеобразовательными организациями». Школы, входящие в округ, могут получить один из трех статусов: школы-партнера, базовой школы и школы Распределенного лицея. «Для школ это сотрудничество обеспечивает единое с университетом информационное поле, возможность участвовать в различных программах, проектах и мероприятиях Вышки для общего образования», — считает он. Традиционно выпускники партнерских школ нацелены на продолжение образования — в 2023 году в НИУ ВШЭ подали документы более 4 тыс. человек. «Для Вышки работа со школами актуальна не только и не столько в части количества абитуриентов. Вклад в качественное образование — вот одна из приоритетных задач взаимодействия университета со школами», — отметил Вячеслав Башев. Одно из средств реализации этой задачи — форум «Стань выше с Вышкой!», который проректор НИУ ВШЭ назвал площадкой для коммуникации и пополнения своего банка идей. Форум не ограничивается рамками Университетского образовательного округа, в нем могут участвовать все, кому небезразлична сфера общего образования. Первым мероприятием форума стала пленарная дискуссия «Развитие сотрудничества школы и университета», в роли модератора выступила заместитель директора по стратегической работе с абитуриентами, директор Центра взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ Ирина Резанова. Первый заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Олеся Лукашук выделила как минимум пять направлений работы столичных школ, каждое из которых требует взаимодействия с университетами. Это профилактика школьной неуспешности, выстраивание системы оценки деятельности учителей и их сопровождения, цифровизация как средство персонализации учебного процесса и развития детской самостоятельности, предпрофессиональное образование, перестройка системы СПО с акцентом на практику. Олеся Лукашук подчеркнула, что сотрудничество школы с университетом — это не просто наличие в школе двух-трех университетских преподавателей, но и выстраивание общей системы ценностей, проработка образовательной программы, исследования, которые университет проводит в школе, и апробация найденных по их результатам решений. Она отметила, что у Вышки получается выстроить эффективное взаимодействие со школами.

Отвечая на вопрос модератора об отличиях предуниверсария от традиционной школы, директор Лицея НИУ ВШЭ Валерий Пазынин указал на возможность использования ресурса университета: «Когда есть ресурс университета с его факультетами, преподавателями, площадками, чтобы, как сейчас, проводить события для школ, это открывает прекрасные возможности. Хочется, чтобы другие школы получали к ним доступ, и, мне кажется, наше взаимодействие с ними имеет определенные перспективы». Он рассказал о новом проекте лицея по созданию межшкольных предметных кафедр, к которому смогут подключиться школы из Москвы и других регионов. Изначально проект планировался только для школ Распределенного лицея, но было принято решение расширить его, ведь круг профессионального общения важен для педагогов из самых разных школ. Целесообразность участия в этом проекте подтвердила Алла Волчкова, директор Самарского медико-технического лицея, базовой школы НИУ ВШЭ: «Мы взаимодействуем со многими университетскими кафедрами, но такой практики у нас не было. Будем пробовать». Она рассказала, что такие названия, как «лицей» и «гимназия», законом не предусмотрены, и Самарский медико-технический лицей — имя собственное. Он является школой, которая готовит ребят к поступлению в университеты, и по необходимым предметам его выпускники в этом году набирали от 84 до 99 баллов, а 17 человек стали студентами НИУ ВШЭ. «Хочу поблагодарить Высшую школу экономики — с ней у нас отработана система взаимодействия, начиная с онлайн-мероприятий и заканчивая непосредственным участием педагогов, детей и родителей в этой работе в Самаре и в Москве», — сказала Алла Волчкова. В числе вопросов, рассмотренных в ходе пленарной дискуссии, было использование цифровых инструментов в образовательном процессе. Алла Волчкова сообщила, что использование учениками смартфонов во время нахождения в ее лицее не приветствуется, а использование гаджетов в проектной и другой деятельности, направленной на получение знаний, напротив, поощряется. Главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ Анатолий Каспржак обратил внимание на то, что вопрос о запрете смартфонов на уроке спорен. Их можно использовать и в учебных целях. Он привел пример, когда учитель организовал работу старшеклассников на уроке литературы со специально приготовленным текстом романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (в нем были пропущены слова, которые надо было «найти» у себя в голове, а затем — сравнить с авторской трактовкой), который «доставлялся» ученикам в их смартфоны через школьный чат.

По мнению Анатолия Каспржака, университетская школа — это место, где могут и должны проводиться самые разные эксперименты, ведь именно здесь учителя-предметники работают вместе с преподавателями университетов, авторами учебников и других средств обучения. «Не зря же в 1803 году указом Александра I в России были учреждены учебные округа, во главе которых находились именно университеты. В отличие от народных училищ, подчиненных Министерству народного просвещения, ответственность за обеспечение качества образования в гимназиях или губернских училищах возлагалась на попечительские советы шести учебных округов, которые работали при уже функционирующих или планируемых к открытию университетах», — рассказал Анатолий Каспржак. Павел Сергоманов, руководитель Академической лаборатории ООО «СберОбразование», предложил разумно относиться к использованию средств искусственного интеллекта в образовательном процессе: «Новую штуку придумали — нужно экспериментировать, пробовать, где она будет полезна. Как книгопечатание и интернет, искусственный интеллект теперь навсегда с нами, и нужно осваивать этот инструмент там, где это принесет пользу». Предваряя один из мастер-классов от ООО «СберОбразование», Павел Сергоманов рассказал, как новый продукт «Ассистент учителя», основанный на специально созданных моделях машинного обучения, помогает анализировать учебный процесс в конкретном классе практически в реальном времени, вживую. Теперь стало возможным просто загрузить запись своего урока и получить разнообразные отчеты от искусственного интеллекта. Например, кто, что и сколько говорил на уроке, какие приемы общения были использованы, как распределилась скорость речи, какова была эмоциональная модальность урока и много другое. Теперь благодаря объективным данным о живом учебном процессе можно лучше понять многие вопросы и секреты высококлассной работы учителей. Например, как удается учителю формировать у детей учебную самостоятельность, как можно регулировать эмоциональные состояния и многое другое. После пленарной дискуссии участники форума посетили секции, на которых был представлен опыт Лицея НИУ ВШЭ. Были рассмотрены такие темы, как цифровая трансформация и электронная платформа лицея, использование его онлайн-курсов для реализации школами учебных программ, социально полезная деятельность, инструменты развития критического мышления в старшей школе, конференция для школьников «Наука с тысячью лиц».

Мастер-классы от экспертов НИУ ВШЭ и партнеров форума были посвящены игровым технологиям в финансовой грамотности, возможностям взаимодействия креативных индустрий и школьного образования, исследовательской деятельности в школе, школьному китаеведению в современном образовательном ландшафте и т.д. В числе партнеров, организовавших свои мастер-классы, — «СберОбразование», благотворительный фонд «Вклад в будущее», «Яндекс Учебник». Первый день форума завершился секцией «Подготовка междисциплинарных проектов для федеральных и международных конкурсов: опыт Экошколы НИУ ВШЭ и международной премии “Экология — дело каждого”». На второй день участники форума продолжили работу на площадках партнеров — подмосковной школы «Президент» и московской школы №1409, а также впервые действовала онлайн-площадка, посвященная теме экологии и устойчивого развития. «Яркие дискуссии, оригинальный взгляд на актуальные темы, редкий набор блестящих докладчиков не перестают удивлять! За два дня получаешь заряд вдохновения на целый год. Подробные мастер-классы Лицея НИУ ВШЭ и школ Распределенного лицея используются в качестве готовых моделей, которые мы тиражируем в регионах. Вы делаете обычное необычным, сложное — простым, скучное — интересным, непонятное — понятным, заурядное — уникальным, а мы интегрально растем с Вышкой», — отметила по итогам форума Анна Леонтьева, директор Центра образования «Лицей ИНТЕГРАЛ» в Новосибирске.

