Пишем Большой этнографический диктант

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
7 ноября 2023 года в Государственном университете управления пройдёт VIII Международная ежегодная акция «Большой этнографический диктант».
Клуб интернациональной дружбы ГУУ приглашает всех желающих принять участие в акции на площадке родного университета. Не пропустите возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о культуре и традициях народов России.
Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурный грамотности. В 2022 году в акции приняло участие более 4 миллионов человек.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
— 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
— 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут.
Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.
Диктант можно пройти в любое удобное время онлайн с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции.
А можно собраться дружной компанией и одновременно написать Диктант в ГУУ.
Дата: 7 ноября
Время: 14:45
Место: ПА-25
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/3159WevfQAa9tcpV8
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 1.11.2023
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