Пишем Большой этнографический диктант

7 ноября 2023 года в Государственном университете управления пройдёт VIII Международная ежегодная акция «Большой этнографический диктант».

Клуб интернациональной дружбы ГУУ приглашает всех желающих принять участие в акции на площадке родного университета. Не пропустите возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о культуре и традициях народов России.

Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурный грамотности. В 2022 году в акции приняло участие более 4 миллионов человек.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

— 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

— 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.

Диктант можно пройти в любое удобное время онлайн с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции.

А можно собраться дружной компанией и одновременно написать Диктант в ГУУ.

Дата: 7 ноября

Время: 14:45

Место: ПА-25

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/3159WevfQAa9tcpV8

