Пешеходный переход на улице Медиков откроют в следующем году

Пешеходный переход под Каспийской улицей и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) откроют в декабре следующего года. Он свяжет жилую застройку с рекреационной зоной района. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К строительству перехода мы приступили осенью 2022 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 60 процентов. В настоящее время идет отделка лестничных сходов и тоннельной части, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. По контракту завершение строительства пешеходного перехода планируется в четвертом квартале 2024 года», — рассказал Андрей Бочкарев.

Специалисты уже завершили устройство шпунтового ограждения и конструкций из монолитного железобетона, выполнили установку защитного экрана из труб под путями МЦД-2 и гидроизоляционные работы.

«Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной почти 100 метров, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов», — добавил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Благодаря новому пешеходному переходу жители смогут с комфортом проходить под проезжей частью в районе пересечения улицы Медиков с Каспийской улицей и под железнодорожными путями МЦД-2, когда будут идти в парк «Борисовские пруды».

