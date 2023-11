Опубликован обновленный рейтинг детских поликлиник Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве опубликовали обновленный рейтинг детских поликлиник. Его составили на основе опроса родителей маленьких пациентов, которые оценили, насколько медорганизации следуют принципам работы городских поликлиник, разработанным с учетом обсуждения в профессиональных и пациентских сообществах. Новая система включает создание комфортных условий и доброжелательной атмосферы в поликлиниках, ответственное отношение медперсонала к обязанностям, доверие между пациентом и врачом и многое другое. По итогам обновленного рейтинга лидером стал филиал № 4 детской городской поликлиники № 122. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Совсем недавно мы завершили первый этап масштабной программы обновления амбулаторного звена столицы. Горожане получили обновленные по новому московскому стандарту поликлиники, где мы внедрили новые ценности и принципы. Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты. Мы публикуем открытый рейтинг детских поликлиник Москвы второй раз и надеемся на такой же активный отклик жителей и дальше, ведь это исследование способствует повышению качества медицинской помощи горожанам и формированию новой модели взаимодействия врача и пациента», — рассказала Анастасия Ракова.

В исследовании приняли участие более 15 тысяч москвичей. Они получили на электронную почту ссылку на анкету. Вопросы составлялись таким образом, чтобы можно было оценить медорганизацию в соответствии с принципами московской поликлиники. В список критериев вошли пациентоориентированность, доверие, профессионализм, доброжелательность, командная работа, уважение. Кроме того, горожан попросили дать оценку уровня доверия специалистам и удовлетворенности визитом в поликлинику.

Результаты оценки всех детских поликлиник города опубликованы на сайте столичного Департамента здравоохранения. Там же можно подробнее ознакомиться с тем, какой системы ценностей придерживаются в работе московские организации амбулаторного звена.

Аналогичное исследование проводят и среди посетителей взрослых поликлиник столицы. Согласно последнему рейтингу, опубликованному в августе 2023 года, лучшим медучреждением признан филиал № 1 городской поликлиники № 220. Подробнее о результатах оценки взрослых поликлиник также можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

В столице завершен первый этап реализации программы капитального ремонта городских поликлиник по новому московскому стандарту, во время которого обновили 200 зданий медицинских учреждений. Морально и физически устаревшие поликлиники стали современными и просторными, кабинеты в них оснастили первоклассным оборудованием, сделали комфортные для посетителей и врачей помещения.

Во время второго этапа капитально отремонтируют еще 140 поликлиник. Программа модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту подразумевает применение общих принципов оформления и технического оснащения зданий. Предусмотрен также единый стандарт набора врачей-специалистов.

Новый стандарт московских поликлиник учитывает все аспекты оказания первичной медицинской помощи. Он включает создание комфортных условий для пациентов и врачей, повышение доступности специалистов, расширение возможностей для диагностики и профилактики заболеваний, а также внедрение цифровых технологий.

Программа соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

