Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,8 процента

Оборот столичных предприятий, занятых в сфере пищевой промышленности, в январе — августе 2023 года увеличился на 6,8 процента в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей — на 6,8 процента больше, чем годом ранее. Более четверти объема — около 101,7 миллиарда рублей — обеспечили предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Почти 15 процентов, или 58,4 миллиарда рублей, составила выручка производителей молочной продукции. Предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, заработали 53,6 миллиарда рублей, или 14 процентов в общем обороте отрасли», — рассказал заммэра.

Доля производства пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5 процента. Это на 0,7 процентного пункта больше аналогичного показателя прошлого года. В целом на столицу приходится около 6,2 процента общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

Как сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития, наибольший рост показали производители молочной продукции. Их обороты увеличились на 16,7 процента в сопоставимых ценах. На 13,2 процента выросла выручка предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции. Основной рост отрасли обеспечивают крупные и средние предприятия — на них приходится более 80,6 процента оборота, или 312,9 миллиарда рублей. Это на 10,7 процента больше в сопоставимых ценах, чем год назад.

В Москве работают свыше 250 производителей продуктов питания. В общей сложности на предприятиях занято более 60 тысяч человек, отметили в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики. Так, за восемь месяцев этого года выпуск продуктов питания в столице вырос на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это произошло благодаря развитию производства мясной продукции.

Для производителей пищевой продукции в Москве действует широкий набор антикризисных мер поддержки. Это льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и многое другое.

Производители продуктов питания также могут воспользоваться мерами поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Он позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

