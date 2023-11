Меняем условия бесплатного посещения бизнес-залов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

C 1 ноября добавляем еще одну сеть бизнес-залов и возвращаем баллами «МКБ Бонус» стоимость прохода в лаундж Как раньше проходили в бизнес-залы Раньше клиенты МКБ с пакетами услуг «Премиальный» и «Эксклюзивный» или зарплатной «Москартой Black» могли бесплатно проходить в бизнес-залы сети Grey Wall Pass. На входе в зал можно было оплатить посещение картой МКБ, а мы компенсировали проход рублями в следующем месяце. Что изменится с 1 ноября Добавили новую сеть бизнес-залов — Every Lounge. Теперь можно посещать бесплатно комфортные зоны отдыха на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в России и за рубежом

Теперь компенсацию за проходы в зал будем возвращать баллами «МКБ Бонус» в течение семи дней после оплаты. Потом баллы можно перевести в рубли. 1 балл = 1 ₽

Объединили количество проходов в бизнес-залы Every Lounge и Grey Wall Pass Например, по тарифу вам доступно в месяц два прохода в лаунджи. Один вы можете потратить на посещение зала Grey Wall Pass, а другой — Every Lounge. Либо оба раза пройти в залы одной сети По-прежнему можно провести с собой гостей и оплатить проход дополнительной картой без присутствия владельца основного счета. Например, у вашего близкого есть именная карта. Она выпущена в рамках пакета услуг «Премиальный» или «Эксклюзивный», которым владеете вы. Если посещение бизнес-зала будет оплачено такой картой, то компенсация в пределах посещений по тарифам придет на ваш бонусный счет Важно знать: баллы начисляются дополнительно к основным баллам по программе «МКБ Бонус». Перевести их в рубли можно в рамках лимита компенсации. Например, вы можете накопить за месяц 20 000 баллов. Мы вернем стоимость прохода в бизнес-зал баллами, даже если этот лимит уже достигнут. Перевести в рубли по условиям программы вы можете 40 000. Если этот лимит уже исчерпан, то баллы можно будет перевести в рубли в следующем месяце. Сравнение залов Every Lounge и Grey Wall Pass У сетей разная стоимость посещения и процесс оплаты — в таблице показали основные отличия. А в конце страницы поместили инструкции и ответы на частые вопросы. Они помогут вам быстро пройти в зал и получить компенсацию от МКБ Every Lounge Gray Wall Pass Стоимость посещения за гостя 2 100 ₽ в России 3 600 ₽ за рубежом 2 200 ₽ Где посмотреть доступные залы На сайте сети Every Lounge На сайте сети Grey Wall Pass Как оплатить посещение Установите приложение everylounge.app и зарегистрируйтесь В приложении привяжите карту МКБ, которой хотите оплатить посещение зала Выберите подходящий зал и оплатите посещение При входе покажите администратору зала номер заказа и билет на самолет На стойке регистрации бизнес-зала получите от администратора QR-код для клиентов МКБ В приложении банка или СБПэй оплатите посещение по QR-коду. Оплатить можно любой картой МКБ Покажите администратору чек об оплате Как провести гостей В приложении everylounge.app можно добавить любое количество гостей, когда покупаете проход для себя Для каждого гостя нужно будет оплатить проход по QR-коду в приложении банка или СБПэй Как вернуть деньги за несостоявшееся посещение В течение 30 дней после покупки обратитесь в службу поддержки Every Lounge в приложении:

“Контакты” → WhatsApp или по телефону: +7495-795-00-77 Обратитесь в службу поддержки Grey Wall Pass

Телефон: +7800-700-33-81

Почта: support@grey-wall.com Документы Ответы на частые вопросы о залах Grey Wall Pass

Инструкция, как оплатить посещение бизнес-зала Every Lounge

Инструкция, как оплатить посещение бизнес-зала Grey Wall Pass

Ответы на частые вопросы о залах Every Lounge

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI