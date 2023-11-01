Меняем условия бесплатного посещения бизнес-залов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –
C 1 ноября добавляем еще одну сеть бизнес-залов и возвращаем баллами «МКБ Бонус» стоимость прохода в лаундж
Как раньше проходили в бизнес-залы
Раньше клиенты МКБ с пакетами услуг «Премиальный» и «Эксклюзивный» или зарплатной «Москартой Black» могли бесплатно проходить в бизнес-залы сети Grey Wall Pass.
На входе в зал можно было оплатить посещение картой МКБ, а мы компенсировали проход рублями в следующем месяце.
Что изменится с 1 ноября
- Добавили новую сеть бизнес-залов — Every Lounge. Теперь можно посещать бесплатно комфортные зоны отдыха на железнодорожных вокзалах и в аэропортах в России и за рубежом
- Теперь компенсацию за проходы в зал будем возвращать баллами «МКБ Бонус» в течение семи дней после оплаты. Потом баллы можно перевести в рубли. 1 балл = 1 ₽
- Объединили количество проходов в бизнес-залы Every Lounge и Grey Wall Pass
Например, по тарифу вам доступно в месяц два прохода в лаунджи. Один вы можете потратить на посещение зала Grey Wall Pass, а другой — Every Lounge. Либо оба раза пройти в залы одной сети
По-прежнему можно провести с собой гостей и оплатить проход дополнительной картой без присутствия владельца основного счета.
Например, у вашего близкого есть именная карта. Она выпущена в рамках пакета услуг «Премиальный» или «Эксклюзивный», которым владеете вы. Если посещение бизнес-зала будет оплачено такой картой, то компенсация в пределах посещений по тарифам придет на ваш бонусный счет
Важно знать: баллы начисляются дополнительно к основным баллам по программе «МКБ Бонус». Перевести их в рубли можно в рамках лимита компенсации.
Например, вы можете накопить за месяц 20 000 баллов. Мы вернем стоимость прохода в бизнес-зал баллами, даже если этот лимит уже достигнут. Перевести в рубли по условиям программы вы можете 40 000. Если этот лимит уже исчерпан, то баллы можно будет перевести в рубли в следующем месяце.
Сравнение залов Every Lounge и Grey Wall Pass
У сетей разная стоимость посещения и процесс оплаты — в таблице показали основные отличия. А в конце страницы поместили инструкции и ответы на частые вопросы. Они помогут вам быстро пройти в зал и получить компенсацию от МКБ
|Every Lounge
|Gray Wall Pass
|Стоимость посещения за гостя
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2 100 ₽ в России
3 600 ₽ за рубежом
|2 200 ₽
|Где посмотреть доступные залы
|На сайте сети Every Lounge
|На сайте сети Grey Wall Pass
|Как оплатить посещение
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|Как провести гостей
|В приложении everylounge.app можно добавить любое количество гостей, когда покупаете проход для себя
|Для каждого гостя нужно будет оплатить проход по QR-коду в приложении банка или СБПэй
|Как вернуть деньги за несостоявшееся посещение
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В течение 30 дней после покупки обратитесь в службу поддержки Every Lounge в приложении:
“Контакты” → WhatsApp или по телефону:
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Обратитесь в службу поддержки Grey Wall Pass
Телефон: +7800-700-33-81
Почта: support@grey-wall.com
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