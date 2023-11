Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О выделении Росавтодору в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реализации автомобильных дорог в рамках федерального проект а «Развитие федеральной магистральной сети» proyecto nacional «Безопасные качественные дороги»

Proyecto de implementación de operaciones de supervisión financiera y de reconstrucción del automóvil infraestructuras en territorios subordinados de la Federación Rusa.

2. О проекте федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообLOжения»

Проект закона направлен на приостановление действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам на логообложения с иностранными государствами, совершающими в отношении Российской Федерации недружественные действия.

3. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №448554-8 «О федеральном бюджете на 20 24 años y en el período 2025 y 2026»

No es necesario que se apliquen medidas preventivas, no se deben aplicar medidas preventivas, no se deben utilizar medidas preventivas. Государственную Думу.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципа льном контроле в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроектом предусматривается продление срока действия мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных дейст вий иностранных государств и международных организаций в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, corporativnyh отно шений, государственных (муниципальных) закупок, строительства и градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений и иных с ферах.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №607 (в части внесения изменени (й в Положение о Министерстве SPORTа Российской Федерации)

Проект акта направлен на приведение положения о Минспорте России в соответствие с частью 5 статьи 22 Федерального закона «О физ» Cultura y deporte en la Federación Rusa» y puntos 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 puntos 1 estados 7 Federación Federal « О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Moscú, 1 de noviembre de 2023

