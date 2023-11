История и традиции: как встретят День народного единства в культурных учреждениях Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства. Это прекрасная возможность не только отдохнуть в течение праздничных выходных, но и организовать интересный досуг для себя и своих близких.

В этом году с 4 по 6 ноября в парках культуры и отдыха и на природных территориях, подведомственных столичному Департаменту культуры, пройдет более 50 мероприятий, приуроченных к празднику. Это квесты, познавательные прогулки с гидами по зеленым уголкам и красивым улицам, а также интеллектуальные игры, в ходе которых можно проверить свои знания по истории страны. Анонсы праздничной программы в парках публикуют в телеграм-канале Мосгорпарка, на сайтах парков и их страницах в социальных сетях, на официальном сайте Мосприроды.

Кроме того, 4 ноября в столичных библиотеках и культурных центрах состоится сетевая городская акция «Единый день открытых дверей». Горожане смогут посетить около 280 площадок во всех административных округах Москвы.

В течение всего дня сотрудники будут делиться интересными фактами из жизни учреждений. Гости узнают обо всех тонкостях работы библиотек и культурных центров, об их модернизации и новых возможностях. Кроме того, они побывают на концертах, лекциях и экскурсиях, примут участие в мастер-классах, познакомятся с действующими творческими студиями, их преподавателями и учениками. За расписанием акции «Единый день открытых дверей» можно следить на сайте Мосразвития.

Все мероприятия проводятся бесплатно. Для участия в некоторых из них понадобится предварительная регистрация.

Познакомиться с древней Москвой и заглянуть в литературную гостиную

В Парке Горького 4 и 5 ноября всех желающих ждет квест «Город чудный, город древний». Событие будет интересно тем, кто хочет изучить историю Москвы, лучше познакомиться с архитектурными объектами парка, а также провести время в кругу единомышленников. Начнется квест в 13:00. Сбор групп — перед главным входом в парк (улица Крымский Вал, дом 9, строение 11).

4 ноября пройдет обзорная экскурсия по парку искусств «Музеон». Она начнется в 11:00 у входа, сбор участников — возле скульптурной композиции «Торжество труда».

5 ноября в 11:00 в Парке Горького состоится познавательная прогулка «Из глубины веков на высоту птичьего полета». Гостей ждет рассказ о Центральном парке культуры и отдыха — «городе в городе», «комбинате культуры» и «фабрике счастливых людей» — с момента его создания на месте Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки и до наших дней. Сбор группы — перед главным входом в парк.

Все три экскурсии подойдут для взрослых и детей в возрасте от шести лет. Ссылки на электронную регистрацию будут опубликованы в телеграм-канале Парка Горького.

В усадьбе Воронцово в День народного единства будет работать литературная гостиная — здесь пройдут чтения произведений великих классиков. Артисты московских театров прочтут шедевры Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Надежды Тэффи, Александра Галича, Николая Гумилева, Ирины Одоевцевой и других известных авторов. Мероприятие состоится 4 ноября в 14:00 по адресу: Воронцовский парк, дом 7, первый этаж. Оно будет интересно взрослым и детям в возрасте от 10 лет. Нужна предварительная запись по телефону парка.

Послушать песни народов России и сделать традиционные игрушки

Тематическая программа в честь праздника запланирована на центральной площади парка «Кузьминки». 4 ноября с 13:00 до 18:00 здесь состоится концерт, мастер-классы, интерактивы с ведущими и аниматорами. Первыми на сцену выйдут артисты иммерсивного театра «О», далее с этническим репертуаром выступит инструментальный народный коллектив «ЭТНОfusion», фолк-группа «Диковинка», башкирский народный ансамбль «Ак тирмэ», кавер-группа «Радионяня» и казачий ансамбль «Вольная Русь». Музыканты исполнят песни на нескольких языках народов России.

С 14:00 до 18:00 в лектории парка состоятся мастер-классы. На занятиях всех желающих научат делать традиционные игрушки и украшения разных народов — русские, татарские и карельские.

4 ноября в зоне отдыха «Левобережье» и парке «Северное Тушино» запланирован мастер-класс «Узелок дружбы». Посетителям расскажут, как сделать трехцветные браслеты в технике макраме, и затем ребята создадут украшения на руку в цветах российского триколора. Детям постарше и взрослым, имеющим опыт плетения, будет интересно сплести три браслета — белого, синего и красного цветов. Занятия начнутся в 13:00 в павильоне «Сфера» зоны отдыха «Левобережье» и в 15:00 в клубе развития и творчества парка «Северное Тушино». Приглашаются гости старше шести лет, нужна предварительная регистрация.

Парк «Сокольники» посвятит День народного единства шахматам и шашкам. 4 ноября все желающие смогут принять участие в дружеских турнирах. Соревнование по шашкам начнется в 12:00, по шахматам — в 17:00. Регистрация будет проходить на месте за полчаса до старта каждого турнира. Попробовать свои силы или проявить мастерство могут посетители любого возраста и с различным опытом в интеллектуальном спорте. Место встречи и проведения мероприятия — шахматно-шашечный клуб парка «Сокольники» (6-й Лучевой просек, дом 3).

Ко Дню народного единства столичные Департамент природопользования и охраны окружающей среды, Департамент культуры и Мосприрода разработали и подготовили марафон «День народного единства с Мосприродой», состоящий из 20 эколого-просветительских мероприятий. На природных территориях столицы и в экоцентрах до 6 ноября проведут эколого-просветительские квесты, игры, викторины и мастер-классы. На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Полная афиша размещена в разделе «Чем заняться» на сайте Мосприроды.

Снять мультфильм, нарисовать комикс и сыграть на народных инструментах

Создать красочный мультфильм с захватывающим сюжетом можно на занятии по предметной анимации для детей от шести лет. Его подготовили в библиотеке № 31 (улица Усиевича, дом 23). Ребят научат «оживлять» в кадре свои рисунки и снимать собственные волшебные истории. Занятие запланировано на 12:00.

Юных любителей фотоискусства приглашают на творческий урок «Осень в объективе». Он пройдет в детской библиотеке № 45 (улица Пулковская, дом 3, корпус 1). На занятии детям покажут, как правильно работать со светом и композицией и снимать натюрморты. Урок начнется в 14:30, ограничений по возрасту нет.

Освоить игру на русских народных инструментах можно на интерактивном занятии «Сундук традиций». Всех желающих ждут в 12:00 в отделении культурного центра «Оптимист» (улица Лобачевского, дом 100). Под руководством ведущего гости соберутся в ансамбль, разучат веселые народные песни и сыграют простые мелодии. Занятие предназначено для взрослых и детей старше шести лет.

Посетители Дома культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) познакомятся с культурой, народными промыслами и национальными традициями Бурятии. В 15:00 там начнется фестиваль «Бурятия: век культурного величия». Гости сыграют в народные бурятские игры, поучаствуют в мастер-классах по монгольской каллиграфии и бурятскому народному танцу ёхору, попробуют блюда национальной кухни. Также для них выступит ансамбль народной песни «Аялга» и пройдет показ модной одежды бурятских дизайнеров.

Узнать интересные факты о районе Свиблово можно во время пешеходной экскурсии, которую организуют сотрудники библиотеки № 53 (улица Седова, дом 3). Они расскажут о достопримечательностях района и его знаменитых жителях. Чтобы присоединиться к экскурсии, необходимо подойти ко входу в библиотеку к 15:00.

Как рисовать комиксы, покажут на творческом уроке «Комиксуем» в библиотеке № 244 (улица Народного Ополчения, дом 37, корпус 1) в 16:00. На занятии ребят познакомят с популярными графическими романами, а затем им помогут придумать и оформить свою короткую историю. Мероприятие предназначено для гостей в возрасте от шести лет.

Послушать хорошие шутки можно в библиотеке № 225 имени М.Н. Задорнова (улица Мневники, дом 10, корпус 1). В 18:00 там начнется стендап-концерт. В нем примут участие популярные комики, знакомые зрителям по юмористическим интернет-проектам и ТВ-шоу. Мероприятие предназначено для гостей в возрасте от 12 лет.

День народного единства — государственный праздник, который учредили в 2005 году. Он посвящен важному историческому событию — победе народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским над польскими интервентами в 1612 году. Их подвиг считается олицетворением мужества и сплоченности народа.

В День народного единства в столице организуют праздничные концерты с участием популярных музыкантов и фольклорных коллективов, проводят разнообразные культурные и познавательные мероприятия. Например, 4 ноября в Москве пройдет традиционная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году в ней примет участие более 100 городских площадок, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», кинотеатры сети «Москино» и многие другие.

