Дилерские центры, автосервисы и ИТ-компании: где проходят практику студенты Московского автомобильно-дорожного колледжа

С начала учебного года почти 400 студентов вторых — четвертых курсов Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева прошли практику у крупнейших работодателей столицы, среди которых дилерские центры, автосервисы и ИТ-компании. Под руководством опытных наставников учащиеся закрепляли знания и навыки по шести востребованным в столице специальностям и профессиям: это «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «организация перевозок и управление на транспорте», «строительство автомобильных дорог и аэродромов», «информационные системы и программирование», «операционная деятельность в логистике», «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

«Практическая подготовка студентов — один из ключевых приоритетов образовательного процесса в столичных колледжах. Не менее 70 процентов учебного времени занимает отработка профессиональных навыков. Только в этом году наши студенты провели свыше 50 тысяч часов на предприятиях наших партнеров-работодателей и в мастерских колледжа. И мы считаем, что это не предел. Важно, чтобы ребята были готовы решать реальные производственные задачи, понимали, где они будут работать после выпуска и чем заниматься», — рассказал Роман Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева.

Например, будущие автомеханики практиковались в диагностике и устранении неисправностей в двигателях, системах и агрегатах автомобилей. Совершенствовали навыки проведения регламентного технического обслуживания, разбирали и собирали коробки передач и двигатели, заменяли детали подвески, тормозных систем и рулевого управления.

«Практические занятия мне очень нравятся. Мы учимся решать настоящие сложные задачи. Например, в этом году я научился исправлять обрыв цепи датчика колодок, проводить дефектовку механической трансмиссии, притирку клапанов и замену маслосъемных колпачков. Сам ремонтировал шлейф рулевого колеса. Опытные наставники подсказывали, направляли и поддерживали», — рассказал Максим Деев, студент третьего курса ибудущий специалист по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

В сфере логистики и перевозок студенты учатся планировать маршруты, управлять транспортными ресурсами, пользоваться специализированным программным обеспечением.

«Благодаря практике узнал все об организации международных перевозок, научился правильно общаться с клиентами и сотрудниками складов, готовить документацию. Я получил полезный опыт и сейчас совмещаю учебу и работу в компании из сферы информационных технологий на должности логиста складского учета. После окончания колледжа планирую продолжать работать и развиваться в профессии», — рассказал Денис Рощин, студент третьего курса, обучающийся по специальности «организация перевозок и управление на транспорте».

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева — это крупнейшее в России многофункциональное учебное заведение, которое готовит высококвалифицированных профессионалов для транспортной отрасли. Образовательное учреждение выпускает ежегодно почти 1,5 тысячи квалифицированных молодых специалистов.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствуют формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствуют задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

