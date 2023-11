В Щербинке построят школу по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок на Железнодорожной улице в Щербинке реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок площадью 2,2 гектара, расположенный в городском округе Щербинка в ТиНАО, ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь появится современное образовательное учреждение. Общий объем инвестиций может составить свыше трех миллиардов рублей. По итогам реализации проекта будет создано 55 рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на территории расположен недостроенный жилой дом и ветхие склады.

«Новая школа на Железнодорожной улице сможет принять 1,1 тысячи учеников. Общая площадь здания составит более 22 тысяч квадратных метров», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Москва продолжит комплексное развитие территорий

