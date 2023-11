В ноябре город получит более 60 новых электробусов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Парк городского наземного транспорта продолжает пополняться инновационными экологичными машинами. В ноябре ПАО «КамАЗ» передаст Мосгортрансу более 60 современных электробусов. После всей необходимой подготовки они выйдут на маршруты.

Их главное отличие — увеличенный до 80–90 километров запас хода и электрический отопитель. Помимо этого, из новинок — расширенный передний маршрутоуказатель и адаптивная система освещения.

«Продолжаем замену автобусов на экологичные электробусы по поручению Сергея Собянина. Российский транспорт собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО “КамАЗ”. Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла — это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года. В ноябре мы ожидаем новые электробусы Ликинского автобусного завода», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1200 электробусов до конца 2024 года. Более 200 из них уже можно встретить на маршрутах города.

Экологичные, прочные, современные: как в Москве производят остановки и электробусыБолее 900 новых остановочных павильонов появилось в столице с начала года

