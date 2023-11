В НГУ прошел IX Региональный конкурс переозвучивания китайских кинофильмов

Source: MIL-OSI Russian Language News

IX региональный конкурс переозвучивания китайских фильмов состоялся в Новосибирском государственном университете состоялся 28 октября. В нем приняли участие 54 студента из восьми вузов Сибирского и Уральского федеральных округов. Всего было сформировано 27 команд – по два человека в каждой: шесть из НГУ, пять из Новосибирского государственного педагогического университета, по четыре из Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления и Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), три из Сибирского института управления (СИУ РАНХиГС), две из Омского государственного педуниверситета (ОмГПУ) и по одной из Алтайского (АлтГУ), Горно-Алтайского (ГАГУ), Томского (ТГУ) госуниверситетов. Организатором мероприятия выступил научно-образовательный и культурный центр «Институт Конфуция» Гуманитарного института НГУ.

Участники и болельщики увидели отрывки из 21 кино- и мультипликационных фильмов и телесериалов, афиши которых были представлены рядом с превращенной в кинозал аудитории. Командам предстояло перевести их на русский язык. Многие выступления были яркими благодаря не только прекрасной языковой подготовке, но и продуманным костюмам и реквизиту. Немало сцен участники выбрали из исторических фильмов, а девушки эффектно играли мужские роли. В коридорах НГУ в этот день можно было увидеть девушек и молодых людей в традиционных костюмах – ханьфу, ципао и танчжуан. Эти наряды помогали актерам озвучивания лучше вжиться в роль своих персонажей.

В качестве председателя жюри конкурса организаторы пригласили китайского руководителя с китайской стороны центра «Институт Конфуция» НГТУ доцента Ян Мэйхуа – опытного судью и организатора конкурса «Китайский язык – это мост» и незаинтересованное лицо. Членами жюри выступили заместитель директора Института иностранных языков Синьцзянского университета профессор Чжу Сяоцзюнь, руководитель проекта «Институт Конфуция НГУ» с китайской стороны доцент Би Синьхуэй и преподаватели проекта из Алтайского госуниверситета Дэн Хаодун и из НГУ У Цзяньлэ; старший преподаватель НГУЭУ Евгения Ананьина и старший преподаватель, ведущий методист кафедры восточных языков Омского государственного педуниверситета Юлия Кравец.

Решение о награждении за лучшее произношение и артистизм принималось не коллегиальным обсуждением, а на основе оценок, выставленных судьями непосредственно после просмотра каждого из выступлений. По итогам совещания после конкурса организаторы решили дополнительно отметить дипломом «За лучший дизайн афиши» представления фильма двумя челябинскими командами, которые творчески подошли к этой задаче.

Многие студенты раньше уже участвовали в этом конкурсе, некоторые из них оказались в списке лучших уже в третий раз. В этом году первое место завоевали гости из Омска, среди которых одна из девушек была в составе команды победителей 2021 года.

Студентки 3 курса направления «Востоковедение, африканистика» Гуманитарного института НГУ Елизавета Сиднева и Анна Широкова заняли второе место, уступив омичам всего одну десятую балла. Также Елизавета была признана победительницей в номинации «Артистизм». На третьем месте оказались также студентки Гуманитарного института НГУ Зарина Ибрагимова и Анна Потапова, а также Айко Бурнакова и Юлия Калошина.

Призы для победителей и памятные подарки для всех участников предоставлены Синьцзянским университетом.

Участницы конкурса поделились своими впечатлениями.

Анна Широкова:

– В этом году конкурс был очень насыщенным, участвовали много команд из разных университетов и городов. Номера были очень яркие и запоминающиеся. Преподаватели и студенты заряжали отличным настроением, поэтому мы почти не волновались при выступлении даже перед таким большим количеством зрителей. В целом, мы получили незабываемые эмоции и в следующем году обязательно снова будем поучаствовать в этом конкурсе!

Елизавета Сиднева:

– В конкурсе переозвучки китайских фильмов я участвую уже во второй раз. Подобные мероприятия – это прекрасная возможность не только продемонстрировать уровень владения языком, но и получить бесценный опыт публичных выступлений, показать свое актерское мастерство. Я очень рада, что в этом году получилось справиться с волнением и получить удовольствие от процесса подготовки и выступления. Очень благодарна нашей команде, нашему китайскому преподавателю Ван Аньци за помощь и Институту Конфуция НГУ за возможность проявить себя.

Айко Бурнакова:

– Для меня участие в конкурсе переозвучивания китайских кинофильмов было незабываемым опытом приобщения к языку и культуре Китая, в частности к современной жизни этой страны. Я думаю, что мне, как и многим другим участникам, подготовка к этому конкурсу дала возможность не только развить свои навыки владения китайским языком, но и насладиться великолепными произведениями китайского кинематографа.

Также было очень интересно посмотреть на номера конкурсантов. Для меня это был первый опыт участия в мероприятии такого плана. Благодаря участию в нем, у меня еще больше окреп интерес и стремление учить китайский язык.

Я хочу выразить особую благодарность нашему преподавателю У Цзяньлэ, которая помогала нам подготовиться к конкурсу и поддерживала нас. Также я благодарю Центр Конфуция НГУ за предоставленную возможность участия в этом прекрасном мероприятии!

Юлия Калошина:

– Спасибо за организацию такого яркого конкурса, в рамках которого можно очень хорошо потренировать произношение, навыки запоминания и, конечно, актерское мастерство! Конкурс прошел замечательно – легкое волнение перед выступлением быстро сменилось на эйфорию от полученных эмоций.

