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В НГУ начал работу научно-производственный форум «Золотая долина»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научно-производственный форум «Золотая Долина проходит в Новосибирском государственном университете с 1 по 2 ноября. Цель мероприятия — объединить науку, образование и реальный сектор экономики. В форуме принимают участие представители ведущих корпораций и компаний, которых интересуют передовые разработки для их внедрения в производство. Среди них — Росатом, Ростех, РЖД, Ситроникс, Ростелеком, ОАК, НАЗ им. Чкалова, СибНИА и другие.

Форум «Золотая долина проводится в НГУ впервые. На нем собралось более тысячи человек: представители университетов, инновационных компаний, научных институтов, промышленных предприятий и организаций сферы услуг. За два дня будет рассмотрено 8 главных тем: «Космос и авиация», «Машиностроение. Приборостроение», «Энергетика», «Строительство. Технологии «Умного города», «Сельское хозяйство, агротехнологии и сельхозпереработка», «Медицина. Биотехнологии», «Торговля. Сфера общественного питания. Сфера услуг. Блок Финансы», «Карьерные мероприятия НГУ». Состоится работа секций и выставок, посвященных разделам форума. Перед участниками форума выступят более 30 спикеров.

Приветствуя участников форума, ректор НГУ Михаил Федорук пояснил, что название форума связано с историей новосибирского Академгородка. Именно так называется место, где в 1957 году обосновались первые ученые, а название ему дал другой видный ученый Владимир Титов.

Мы намерены продолжить проведение таких мероприятий, как сегодняшний форум. НГУ станет местом встречи представителей индустрии, бизнеса, научных институтов, университетов. Подобные мероприятия будут проходить в рамках решения задачи обеспечить технологический суверенитет нашей страны, с целью развития настоящей науки и настоящей индустрии, — сказал Михаил Федорук.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что вызовы, с которыми сталкивается сегодня наша страна, требуют серьезного ответа и мобилизации сил со стороны научного сообщества.

Все достижения нашей страны немыслимы без успехов в научно-технологической сфере. Без фундаментальной науки невозможны серьезные прорывы, но и прикладная, коммерческая, наука сегодня набирает обороты. При этом возникает несколько важных вопросов. Как сделать так, чтобы быстро разработанные технологии вышли на рынок и были внедрены в реальное производство? Как помочь нашим производственникам решить те задачи, с которыми они столкнулись после введения санкций? Как не ограничиваться этапом импортозамещения, понимая, что задача, которую ставит перед нами руководство страны, — идти на опережение? Мы собрались на площадке НГУ потому, что вокруг этого вуза консолидировано сообщество научных организаций, инновационных предприятий и высокотехнологичных компаний. С этим университетом, с его кампусом и инфраструктурой связывают свои будущие проекты и другие образовательные и научно-исследовательские институты Новосибирска. Уверена, что сегодня нас ждут интересные дискуссии и обсуждение важнейших вопросов, появятся какие-то новые задачи и все вместе мы будем готовы их решать, — сказала Ирина Мануйлова.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что представители власти всегда готовы к взаимному диалогу, чтобы найти решение самых важных задач с помощью науки — как фундаментальной, академической, так и прикладной.

Председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой высказал уверенность в том, что для университетов принципиально важно взаимодействие с промышленностью, в противном случае не будет динамичного развития вуза. Данный форум способствует налаживанию этого взаимодействия.

В первый день форума состоялся НГУ-тур по кампусу и лабораториям. На пленарном заседании «Запросы реального сектора экономики на создание новых технологий» были озвучены запросы бизнеса и производства к науке и высказаны предложения науки для предприятий. Также состоялась работа переговорных сессий и тематических секций.

В рамках форума проходят Фестиваль научных фильмов и конкурс среди блогеров «Просто о науке». Во второй день работы форума, 2 ноября, состоится пленарное заседание «Интегрирующая роль университетов в достижении технологического суверенитета», пройдут стратегическая сессия «Развитие технологического предпринимательства в университетах в интересах индустрии» и переговорная сессия между представителями науки и индустриальными партнерами. За ним последует церемония награждения победителей конкурсов лучших разработок, лучших предприятий, наиболее активно внедряющих технологии, специалистов, продвигающих технологии, и демонстрация лучших фильмов фестиваля. Завершится форум заседанием Совета ректоров вузов Новосибирской области.

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