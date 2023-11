В НГУ начал работу научно-производственный форум «Золотая долина»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научно-производственный форум «Золотая Долина проходит в Новосибирском государственном университете с 1 по 2 ноября. Цель мероприятия — объединить науку, образование и реальный сектор экономики. В форуме принимают участие представители ведущих корпораций и компаний, которых интересуют передовые разработки для их внедрения в производство. Среди них — Росатом, Ростех, РЖД, Ситроникс, Ростелеком, ОАК, НАЗ им. Чкалова, СибНИА и другие.

Форум «Золотая долина проводится в НГУ впервые. На нем собралось более тысячи человек: представители университетов, инновационных компаний, научных институтов, промышленных предприятий и организаций сферы услуг. За два дня будет рассмотрено 8 главных тем: «Космос и авиация», «Машиностроение. Приборостроение», «Энергетика», «Строительство. Технологии «Умного города», «Сельское хозяйство, агротехнологии и сельхозпереработка», «Медицина. Биотехнологии», «Торговля. Сфера общественного питания. Сфера услуг. Блок Финансы», «Карьерные мероприятия НГУ». Состоится работа секций и выставок, посвященных разделам форума. Перед участниками форума выступят более 30 спикеров.

Приветствуя участников форума, ректор НГУ Михаил Федорук пояснил, что название форума связано с историей новосибирского Академгородка. Именно так называется место, где в 1957 году обосновались первые ученые, а название ему дал другой видный ученый Владимир Титов.

— Мы намерены продолжить проведение таких мероприятий, как сегодняшний форум. НГУ станет местом встречи представителей индустрии, бизнеса, научных институтов, университетов. Подобные мероприятия будут проходить в рамках решения задачи обеспечить технологический суверенитет нашей страны, с целью развития настоящей науки и настоящей индустрии, — сказал Михаил Федорук.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что вызовы, с которыми сталкивается сегодня наша страна, требуют серьезного ответа и мобилизации сил со стороны научного сообщества.

— Все достижения нашей страны немыслимы без успехов в научно-технологической сфере. Без фундаментальной науки невозможны серьезные прорывы, но и прикладная, коммерческая, наука сегодня набирает обороты. При этом возникает несколько важных вопросов. Как сделать так, чтобы быстро разработанные технологии вышли на рынок и были внедрены в реальное производство? Как помочь нашим производственникам решить те задачи, с которыми они столкнулись после введения санкций? Как не ограничиваться этапом импортозамещения, понимая, что задача, которую ставит перед нами руководство страны, — идти на опережение? Мы собрались на площадке НГУ потому, что вокруг этого вуза консолидировано сообщество научных организаций, инновационных предприятий и высокотехнологичных компаний. С этим университетом, с его кампусом и инфраструктурой связывают свои будущие проекты и другие образовательные и научно-исследовательские институты Новосибирска. Уверена, что сегодня нас ждут интересные дискуссии и обсуждение важнейших вопросов, появятся какие-то новые задачи и все вместе мы будем готовы их решать, — сказала Ирина Мануйлова.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что представители власти всегда готовы к взаимному диалогу, чтобы найти решение самых важных задач с помощью науки — как фундаментальной, академической, так и прикладной.

Председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой высказал уверенность в том, что для университетов принципиально важно взаимодействие с промышленностью, в противном случае не будет динамичного развития вуза. Данный форум способствует налаживанию этого взаимодействия.

В первый день форума состоялся НГУ-тур по кампусу и лабораториям. На пленарном заседании «Запросы реального сектора экономики на создание новых технологий» были озвучены запросы бизнеса и производства к науке и высказаны предложения науки для предприятий. Также состоялась работа переговорных сессий и тематических секций.

В рамках форума проходят Фестиваль научных фильмов и конкурс среди блогеров «Просто о науке». Во второй день работы форума, 2 ноября, состоится пленарное заседание «Интегрирующая роль университетов в достижении технологического суверенитета», пройдут стратегическая сессия «Развитие технологического предпринимательства в университетах в интересах индустрии» и переговорная сессия между представителями науки и индустриальными партнерами. За ним последует церемония награждения победителей конкурсов лучших разработок, лучших предприятий, наиболее активно внедряющих технологии, специалистов, продвигающих технологии, и демонстрация лучших фильмов фестиваля. Завершится форум заседанием Совета ректоров вузов Новосибирской области.

