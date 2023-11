Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Продолжается реконструкция станции Железнодорожная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Здесь планируют возвести еще один вестибюль и две платформы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы развиваем транспорт в Московской агломерации. В этом году наземное метро пришло в Балашиху в район Железнодорожный, где проживают более 150 тысяч человек. Для местных жителей железная дорога — самый удобный и быстрый способ добраться до центра столицы, потому мы сделали этот маршрут еще доступнее. До конца 2025 года мы обновим подвижной состав на МЦД-4, а также продолжим реконструкцию станций и создание московских городских вокзалов по поручению Сергея Собянина», — сообщил Максим Ликсутов.

В сентябре на станции Железнодорожная начали останавливаться поезда МЦД-4. К запуску город вместе с ОАО «РЖД» реконструировали часть вестибюля с выходом к Советской улице и две платформы: смонтировали лифты, эскалаторы, обновили навигацию. Вместе с ЦППК установили турникеты, кассы и билетопечатающие автоматы. Эта часть вестибюля пользуется наибольшей популярностью у горожан, поскольку рядом расположено много жилых кварталов, также сюда подъезжает основная часть автобусов.

Следующий этап — реконструкция еще двух платформ и строительство северной части вестибюля. Совместно с ОАО «РЖД» ведется обновление платформы № 3, которую закрыли в октябре. Затем специалисты приступят к работам на платформе № 4. Эти элементы железнодорожной инфраструктуры будут удобными и современными, на них установят эскалаторы и лифты, разместят информационные табло и навигацию.

С открытием северной части вестибюля появится не только еще один выход — на Лесопарковую улицу, но и комфортный переход через железнодорожные пути. Сейчас пассажиры пользуются временным мостом, но уже в следующем году планируется завершить строительство, и городской вокзал будет полностью готов.

Такие крупные объекты имеют большое значение для всей Московской агломерации — наземное метро соединяет разные жилые районы с основными точками деловой активности в столице. К примеру, с Железнодорожной уже сейчас можно без пересадок добраться до Площади трех вокзалов, Марьиной Рощи, Белорусского вокзала и многих других станций.

МЦД-4 открыли 9 сентября 2023 года. Перед этим провели работы по обновлению инфраструктуры — построили новые пути между Калужским и Нижегородским направлениями, реконструировали старую инфраструктуру. На этом диаметре находится самое большое количество московских городских вокзалов — 24. Позднее появятся новые — Беговая, Рижская и другие.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI