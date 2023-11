Вдохновленные книгами: в столице начинается конкурс «Ex libris / Экслибрис»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городской конкурс школьных проектов «Ex libris / Экслибрис», основанных на литературных произведениях, начинается 1 ноября. Участвовать могут ученики с первого по 11-й класс — самостоятельно или в команде.

«Департамент культуры проводит этот конкурс уже в третий раз: участники не просто вдумчиво изучают литературу, погружаются в произведения, но и реализуют собственные творческие идеи — музыкальные экранизации, настольные игры, иллюстрации и другие проекты по мотивам любимых книг», — рассказал Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Исследование», «Литературное произведение», «Арт-проект», «Видеопроект» и «Социальный проект».

Подать заявку на участие можно до 29 февраля. Тех, кто пройдет отбор, ждет второй этап конкурса — экспертный (с 1 по 14 марта). Члены жюри будут дистанционно оценивать присланные работы. Третий этап состоится с 15 по 31 марта — он будет включать различные познавательные мероприятия. Для ребят организуют мастер-классы, встречи с издательствами и авторами и многое другое. Затем участники презентуют и защитят свои проекты. В апреле победителей наградят дипломами и памятными призами.

Участие бесплатное. Подробная информация — на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI