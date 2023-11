Бесперебойная работа автобусов и электробусов: в Мосгортрансе открылся ситуационный центр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

У государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» появился свой ситуационный центр. Его сотрудники обеспечивают бесперебойную работу более 700 маршрутов автобусов и электробусов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В Мосгортрансе создан современный ситуационный центр, сотрудники которого следят за обстановкой на маршрутах и помогают избегать задержек движения. Специалисты контролируют бесперебойную работу 25 автобусных и электробусных эксплуатационных площадок. Мы продолжаем повышать надежность и комфорт городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Постоянный контроль за наземным городским транспортом позволяет поддерживать его бесперебойную и эффективную работу по всей столице. Специалисты ситуационного центра ежедневно и круглосуточно обеспечивают безопасность и комфорт поездок пассажиров.

Они информируют парки о нештатных ситуациях, разбираются в обстоятельствах их возникновения и связываются с городскими службами для скорейшего восстановления движения.

