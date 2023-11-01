Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» и Tele2 подписали соглашение о сотрудничестве
Банк «РОССИЯ» и Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023).
Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Исполнительный директор по розничному бизнесу Максим Ярославович Дружинин, со стороны Tele2 — Директор Департамента по работе с инновационными проектами и развитию корпоративного сегмента Дмитрий Леонидович Яковлев.
Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки и реализации IT-сервисов — в частности, в сфере оплаты услуг ЖКХ.
«Технологическое развитие в российском банковском секторе идет беспрецедентно высокими темпами, особенно в сфере платежей, и мы прилагаем все возможные усилия, чтобы быть в авангарде этого процесса. Сотрудничество Банка «РОССИЯ» и Tele2 позволит вывести процесс оплаты услуг ЖКХ на новый уровень и сделать его еще более доступным для потребителей», — комментирует М.Я. Дружинин.
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