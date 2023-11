Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» и Tele2 подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Исполнительный директор по розничному бизнесу Максим Ярославович Дружинин, со стороны Tele2 — Директор Департамента по работе с инновационными проектами и развитию корпоративного сегмента Дмитрий Леонидович Яковлев. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки и реализации IT-сервисов — в частности, в сфере оплаты услуг ЖКХ. «Технологическое развитие в российском банковском секторе идет беспрецедентно высокими темпами, особенно в сфере платежей, и мы прилагаем все возможные усилия, чтобы быть в авангарде этого процесса. Сотрудничество Банка «РОССИЯ» и Tele2 позволит вывести процесс оплаты услуг ЖКХ на новый уровень и сделать его еще более доступным для потребителей», — комментирует М.Я. Дружинин.

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI