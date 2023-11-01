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Банк «РОССИЯ» и IT-разработчик ООО «Минта» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и ООО «Минта», специализирующееся на технологиях на основе искусственного интеллекта, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023).

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Директор по цифровому развитию Иван Иванович Лапушкин, со стороны ООО «Минта» — Директор по цифровому развитию Алексей Александрович Немцев.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки и реализации IT-сервисов по внедрению новых технологий для оплаты услуг ЖКХ физическими лицами.

«Банк «РОССИЯ» продолжает развивать платежные сервисы, которые упрощают процесс оплаты различных бытовых услуг для потребителей. Мы уже успешно внедрили в ряде регионов возможность оплачивать по единому платежному документу (ЕПД) одновременно несколько счетов — например, за природный газ, электроэнергию и ЖКХ. И будем продолжать работать над совершенствованием этих сервисов, в том числе с компанией «Минта», — комментирует И.И. Лапушкин.