Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» запускает новый канал обмена финансовыми сообщениями Транзит 2.0 для корпоративных клиентов Банк «РОССИЯ» расширяет линейку технологичных транзакционных решений для корпоративных клиентов и предлагает новый канал взаимодействия через Транзит 2.0. Транзит 2.0 — это современный мультибанковский сервис Национального расчетного депозитария (НРД), который предназначен для скоростного обмена финансовыми сообщениями компании и ее дочерних структур со всеми обслуживающими банками в соответствии с их требованиями к форматам документов. Взаимодействие клиентов и Банка через систему электронного документооборота НРД становится значительно проще благодаря бесшовной интеграции и автоматической конвертации документов в нужный формат. Для подключения модуля Транзит 2.0 клиентам достаточно подать в Банк заявление, на основании которого присоединиться к правилам Транзит 2.0. С документацией можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Дистанционное обслуживание». Более подробную информацию можно узнать в офисах Банка или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI