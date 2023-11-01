Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

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Банк «РОССИЯ» запускает новый канал обмена финансовыми сообщениями Транзит 2.0 для корпоративных клиентов

Банк «РОССИЯ» расширяет линейку технологичных транзакционных решений для корпоративных клиентов и предлагает новый канал взаимодействия через Транзит 2.0.

Транзит 2.0 — это современный мультибанковский сервис Национального расчетного депозитария (НРД), который предназначен для скоростного обмена финансовыми сообщениями компании и ее дочерних структур со всеми обслуживающими банками в соответствии с их требованиями к форматам документов.

Взаимодействие клиентов и Банка через систему электронного документооборота НРД становится значительно проще благодаря бесшовной интеграции и автоматической конвертации документов в нужный формат. Для подключения модуля Транзит 2.0 клиентам достаточно подать в Банк заявление, на основании которого присоединиться к правилам Транзит 2.0.

С документацией можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Дистанционное обслуживание».

Более подробную информацию можно узнать в офисах Банка или позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).