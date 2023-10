Шесть студенческих стартапов стали победителями акселератора А:СТАРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Среди победителей, приглашенных в бизнес-инкубатор Академпарка, и среди резидентов, успешно прошедших акселератор, — шесть студенческих стартапов, которые представляют такие вузы, как Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный аграрный университет.

На А:СТАРТ начинающие предприниматели проанализировали рынок и клиентов, создали MVP, рассчитали экономику проектов, простроили дорожную карту своих стартапов и освоили навыки переговоров и публичных выступлений.

Победителями программы стали 15 проектов в направлениях «Бионаномед», «Приборостроение» и «Информационные технологии». 3 из них – уже резиденты Академпарка, которые решили участвовать в акселераторе, чтобы ускорить развитие своих стартапов, остальные 12 команд — получили билеты в бизнес-инкубатор Академпарка и совсем скоро смогут пополнить ряды технологических компаний-резидентов.

Победители А:СТАРТ, приглашенные в бизнес-инкубатор Академпарка:

DIALOGER, речевая аналитика для контакт-центров. Геопейджер, единая городская система дрононаблюдения. METRIX, сервис финансовой аналитики для маркетплейсов. ЭКОРЕКС, экологичная утилизация отходов. MY shrooms, центр компетенций по грибоводству. NanoMag, разработка высококачественных монодисперсных композитных наноматериалов для нужд биомедицины и ветеринарии (НГУ, Умник). Теплые ручки, перчатки с подогревом (НГТУ). Сибтехновет, разработка систем диагностики инфекций на основе ИРА (НГАУ). groql, графовая OLAP система для BI-аналитики. РыбИнф, приложение для рыбных хозяйств (НГАУ). Likom, экономная система электроснабжения постоянного тока. BeaverCrm, CRM для защиты от потери клиентов в сервисных организациях.

Резиденты, успешно прошедшие акселератор:

Епишин Автоматика, контроллер освещения и соленоидов (НГУ, ИЯФ, Умник). APTIZER, быстрый тест на наличие у человека туберкулёза по биологической жидкости (НГУ). MODULE CEVS, энергосберегающая вентиляционная система для модульных зданий.

Ирина Мануйлова, заместитель Губернатора Новосибирской области:

— Стартап, связавший свое развитие с этой средой, имеет все шансы на успех. У нас в регионе есть множество историй успеха, когда молодые компании, находившиеся в начале пути, смогли вырасти и получить заказы от крупных корпораций и холдингов, стать компаниями, способными обеспечить технологический суверенитет и устойчивое развитие России. А:СТАРТ – это первый шаг на пути к созданию инновационного бизнеса. Сейчас всем участникам проектов предстоит большая серьезная работа, и Правительство Новосибирской области совместно с Новосибирским областным инновационным фондом и командой Академпарка готовы оказать им всестороннюю помощь и поддержку.

Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», руководитель бизнес-инкубатора Академпарка:

—Прежде всего я хотел бы поблагодарить команду экспертов и организаторов А:СТАРТ, сообщество резидентов бизнес-инкубатора Академпарка за вклад в развитие экосистемы технопарка. Это то, ради чего стартаперы приходят в Академпарк, ради чего работает наш технопарк. И сегодня все участники акселератора стали частью этой экосистемы. Считаю, что экспертами были отмечены очень достойные проекты, будем работать вместе, чтобы приблизить их успех.

Генеральные партнеры акселератора А:СТАРТ – Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска, Новосибирский областной инновационный фонд и Инфраструктурный центр HealthNet.

Для справки:

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ – одна из лучших акселерационных программ в стране. С 2010 года предприниматели проходят ее и развивают стартапы в сферах ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За 12 лет благодаря А:СТАРТ в России появилось более 200 успешных компаний.

В программе участвуют студенты, молодые ученые, начинающие и действующие предприниматели, а также специалисты, желающие найти реализовать свои компетенции в технологическом стартапе.

