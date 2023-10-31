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Шесть студенческих стартапов стали победителями акселератора А:СТАРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Среди победителей, приглашенных в бизнес-инкубатор Академпарка, и среди резидентов, успешно прошедших акселератор, — шесть студенческих стартапов, которые представляют такие вузы, как Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный аграрный университет.

На А:СТАРТ начинающие предприниматели проанализировали рынок и клиентов, создали MVP, рассчитали экономику проектов, простроили дорожную карту своих стартапов и освоили навыки переговоров и публичных выступлений. 

Победителями программы стали 15 проектов в направлениях «Бионаномед», «Приборостроение» и «Информационные технологии». 3 из них – уже резиденты Академпарка, которые решили участвовать в акселераторе, чтобы ускорить развитие своих стартапов, остальные 12 команд — получили билеты в бизнес-инкубатор Академпарка и совсем скоро смогут пополнить ряды технологических компаний-резидентов.

Победители А:СТАРТ, приглашенные в бизнес-инкубатор Академпарка:

  1. DIALOGER, речевая аналитика для контакт-центров.
  2. Геопейджер, единая городская система дрононаблюдения.
  3. METRIX, сервис финансовой аналитики для маркетплейсов.
  4. ЭКОРЕКС, экологичная утилизация отходов.
  5. MY shrooms, центр компетенций по грибоводству.
  6. NanoMag, разработка высококачественных монодисперсных композитных наноматериалов для нужд биомедицины и ветеринарии (НГУ, Умник).
  7. Теплые ручки, перчатки с подогревом (НГТУ).
  8. Сибтехновет, разработка систем диагностики инфекций на основе ИРА (НГАУ).
  9. groql, графовая OLAP система для BI-аналитики.
  10. РыбИнф, приложение для рыбных хозяйств (НГАУ).
  11. Likom, экономная система электроснабжения постоянного тока.
  12. BeaverCrm, CRM для защиты от потери клиентов в сервисных организациях.

Резиденты, успешно прошедшие акселератор: 

  1. Епишин Автоматика, контроллер освещения и соленоидов (НГУ, ИЯФ, Умник).
  2. APTIZER, быстрый тест на наличие у человека туберкулёза по биологической жидкости (НГУ).
  3. MODULE CEVS, энергосберегающая вентиляционная система для модульных зданий.

Ирина Мануйлова, заместитель Губернатора Новосибирской области:

Стартап, связавший свое развитие с этой средой, имеет все шансы на успех. У нас в регионе есть множество историй успеха, когда молодые компании, находившиеся в начале пути, смогли вырасти и получить заказы от крупных корпораций и холдингов, стать компаниями, способными обеспечить технологический суверенитет и устойчивое развитие России. А:СТАРТ – это первый шаг на пути к созданию инновационного бизнеса. Сейчас всем участникам проектов предстоит большая серьезная работа, и Правительство Новосибирской области совместно с Новосибирским областным инновационным фондом и командой Академпарка готовы оказать им всестороннюю помощь и поддержку.

Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», руководитель бизнес-инкубатора Академпарка:

Прежде всего я хотел бы поблагодарить команду экспертов и организаторов А:СТАРТ, сообщество резидентов бизнес-инкубатора Академпарка за вклад в развитие экосистемы технопарка. Это то, ради чего стартаперы приходят в Академпарк, ради чего работает наш технопарк. И сегодня все участники акселератора стали частью этой экосистемы. Считаю, что экспертами были отмечены очень достойные проекты, будем работать вместе, чтобы приблизить их успех.

Генеральные партнеры акселератора А:СТАРТ – Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска, Новосибирский областной инновационный фонд и Инфраструктурный центр HealthNet.

Для справки:

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ – одна из лучших акселерационных программ в стране. С 2010 года предприниматели проходят ее и развивают стартапы в сферах ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За 12 лет благодаря А:СТАРТ в России появилось более 200 успешных компаний.

В программе участвуют студенты, молодые ученые, начинающие и действующие предприниматели, а также специалисты, желающие найти реализовать свои компетенции в технологическом стартапе.

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