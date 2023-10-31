Финансовые новости: 31.10.2023, 11-21 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYF38 (ДОМ.РФ Б-7).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

31.10.2023

11:21

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 31.10.2023, 11-21 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 104.54) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1104.1 руб., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A0ZYF38 (ДОМ.РФ Б-7)

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