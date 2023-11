Финансовые новости: “Условия проведения торгов в режимах торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО”, “РЕПО с Банком России: фикс.ставка” и “РЕПО с Банком России: плав.ставка” с расчетами в рублях РФ и в иностранной валюте с 01 ноября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В связи с получением от Банка России списка ценных бумаг, с которыми возможно заключение сделок РЕПО в Режимах торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО”, “РЕПО с Банком России: фикс.ставка”, “РЕПО с Банком России: плав.ставка” и “РЕПО с Банком России: плавающая ставка (дополнительный механизм)” (в форме электронного документа №10 Раздела 2 Приложения 1 к Договору о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” от 01.11.2011 г. № БР-2-19/495) и на основании п. 1.2.7 Части I Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22 августа 2023 (Протокол №7), с 1 ноября 2023 г. Приказами установлены следующие дополнительные условия проведения торгов:

1. В Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в рублях РФ:

1.1. Аукцион проводится по ценным бумагам, включенным в перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в рублях РФ (Приложение 1 (RUB));

1.2. При заключении сделок РЕПО в Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в рублях РФ с ценными бумагами, указанными в пп. 1.1 п. 1, установлены значения дисконтов (начальное, минимальное предельное, максимальное предельное) согласно Приложению 1 (RUB).

2. В Режиме торгов “РЕПО с Банком России: фикс.ставка” с расчетами в рублях РФ:

2.1. Заключение сделок РЕПО с Банком России осуществляется с ценными бумагами, включенными в перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в режиме торгов “РЕПО с Банком России: фикс.ставка” с расчетами в рублях РФ (Приложение 1 (RUB)).

2.2. При заключении сделок РЕПО в режиме торгов “РЕПО с Банком России: фикс.ставка” с расчетами в рублях РФ с ценными бумагами, указанными в пп. 2.1. п. 2 установлены значения дисконтов (начальное, минимальное предельное, максимальное предельное) согласно Приложению 1 (RUB).

3. В Режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка” с расчетами в рублях РФ:

3.1. Заключение сделок РЕПО с Банком России осуществляется с ценными бумагами, включенными в перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка” с расчетами в рублях РФ (Приложение 1 (RUB)).

3.2. При заключении сделок РЕПО в режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка” с расчетами в рублях РФ с ценными бумагами, указанными в пп. 3.1. п. 3 установлены значения дисконтов (начальное, минимальное предельное, максимальное предельное) согласно Приложению 1 (RUB).

4. В Режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка (доп.механизм)” с расчетами в рублях РФ:

4.1. Заключение сделок РЕПО с Банком России осуществляется с ценными бумагами, включенными в перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка (доп.механизм)” с расчетами в рублях РФ (Приложение 1 (RUB)).

4.2. При заключении сделок РЕПО в режиме торгов “РЕПО с Банком России: плав.ставка (доп.механизм)” с расчетами в рублях РФ с ценными бумагами, указанными в пп. 4.1. п. 4 установлены значения дисконтов (начальное, минимальное предельное, максимальное предельное) согласно Приложению 1 (RUB).

5. В Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в иностранной валюте:

5.1. Аукцион проводится по ценным бумагам, включенным в перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершение сделок в Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в иностранной валюте (Приложение 2 ((USD)));

5.2. При заключении сделок РЕПО в Режиме торгов “РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО” с расчетами в иностранной валюте с ценными бумагами, указанными в пп. 5.1 п. 5, установлены значения дисконтов (начальное, минимальное предельное, максимальное предельное) согласно Приложению 2 ((USD)).

Приложение RUB

Приложение USD



