Финансовые новости: О проведении 01 ноября 2023 года аукциона по размещению ОФЗ выпуска №26238RMFS и выпуска №26244RMFS

Информируем Вас о том, что на основании письма Банка России и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, приказом установлены форма, время, срок и порядок проведения аукционов по размещению и торгов следующими облигациями федерального займа:

1.

Наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации Наименование ценной бумаги облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Государственный регистрационный номер выпуска 26238RMFS от 11.06.2021 Дата проведения аукциона 1 ноября 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.

(Расчеты: Рубль)

(BoardId: PACT) Торговый код SU26238RMFS4 ISIN код RU000A1038V6 Код расчетов B01 Дополнительные условия размещения ? Доля неконкурентных заявок по отношению к общему объему заявок, поданному Участником торгов, не может превышать 90%. Время проведения торгов Время проведения торгов:

? период сбора заявок: 14:30 – 15:00;

? период удовлетворения заявок: 15:30 – 18:00.

2. Форма, время, срок и порядок проведения размещения:

Наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации Наименование ценной бумаги облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Государственный регистрационный номер выпуска 26244RMFS от 20.10.2023 Дата начала размещения 1 ноября 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Размещение Облигаций будет осуществляться в Режиме торгов “Размещение: Аукцион” путем проведения Аукциона по определению цены размещения.

(Расчеты: Рубль)

(BoardId: PACT) Объем выпуска (в валюте номинала) 750 000 000 000 Торговый код SU26244RMFS2 ISIN код RU000A1074G2 Дата окончания размещения Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 24.12.2025; б) дата размещения последней облигации. Код расчетов B01 Дополнительные условия размещения Доля неконкурентных заявок по отношению к общему объему заявок, поданному Участником торгов, не может превышать 90%.

Обращение в дату начала размещения начинается после окончания периода удовлетворения заявок. Время проведения торгов Время проведения торгов :

период сбора заявок: 12:00 – 12:30;

период удовлетворения заявок: 13:00 – 18:00.



