Финансовые новости: О порядке декомиссии сервиса Web-клиринг с 1 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 1 ноября 2023 года Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”) осуществит декомиссию сервиса Web-клиринг в связи с развитием веб-приложения Клиринговый терминал и в соответствии с решениями Информационно-технологического комитета Московской биржи от 27.10.2022 г. и Комитета по проведению расчетов и оформлению операций НКО НКЦ (АО) от 15.12.2022 г.

Функционал Клирингового терминала полностью покрывает задачи, для которых был создан Web-клиринг: формирование и отправка заявлений в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). Кроме того, Клиринговый терминал предоставляет участникам более широкие возможности:

управление клиринговыми объектами, включая расчетные коды, счета обеспечения, реквизиты счетов для возврата, брокерские фирмы, тарифные планы и т.д.;

двухфакторную аутентификацию (с использованием сертификата ключа ЭДО и MOEX Passport);

гибкую систему управления ролями доступа, в т.ч. реализацию опции двойного контроля;

WEB API и WEB UI интерфейсы на русском и английском языках.

С 1 ноября в рамках сервиса Web-клиринг станут не доступны подключение новых пользователей, продление пользовательских сертификатов для подключения, техническая поддержка и оперативное исполнение направленных запросов. Дополнительных заявлений на отключение сервиса участника направлять не требуется.

С 1 декабря 2023 года сервис Web-клиринг будет недоступен для подключения.

Подробная информация о Клиринговом терминале и соответствующие материалы, в т.ч. Руководство пользователя, размещены на сайте НКЦ.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI